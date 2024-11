LAYDA VUELVE A MENTIR: REPORTAN 30 MIL TONELADAS DE PULPO, PERO PESCADORES AFIRMAN QUE NO PESCARON NI CINCO KILOS

David Alejandro Cab Collí, representante de los pescadores de Lerma, denunció que este año no se logró pescar pulpo en la región, señalando que ni siquiera se capturaron 5 kilos. Explicó que las embarcaciones no pudieron salir a faenar debido a la escasez del recurso, y cuestionó las cifras oficiales del gobierno de Layda Sansores, que reportó 30 mil toneladas de pulpo, sugiriendo que esa cantidad podría provenir de otros lugares como Progreso.

El líder pesquero también rechazó la posibilidad de extender la temporada de pesca, aclarando que para diciembre el pulpo ya no puede ser capturado debido a su ciclo biológico. “Es imposible”, afirmó, ya que el pulpo se mueve y no agarra lo que es la carne para la pesca. En contraste, otras zonas como Isla Aguada y Progreso sí reportaron alguna captura.

A pesar de las repetidas quejas y peticiones al gobierno, Cab Collí lamentó que no haya acciones efectivas para resolver la crisis. Según él, la vigilancia y control sobre la pesca siguen siendo insuficientes, lo que agrava la situación. “Este año no hubo pulpo, y ya van tres años consecutivos”, concluyó, advirtiendo que la pesca de este recurso podría no recuperarse en los próximos años.

