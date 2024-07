LAYDA SE HA DEDICADO A RECHINGAR AL CAMPO: BERNARDO CHAN

Campesinos de la comunidad de Iturbide, en Hopelchén, lamentaron que la gobernadora Layda Sansores esté dedicada a “hacer canalladas y media, a rechingar al campo, y no apoya la infraestructura de las comunidades.

El líder de los campesinos en Iturbide, Bernardo Chan Escalante, destacó que a tres años de Gobierno no se tiene ninguna obra ni realización de carreteras, ni un metro de banqueta en la comunidad, lo que les genera molestia, pues lejos de ayudarlos, los está “fregando un chingo”.

Si el Gobierno Federal cierra los aranceles como hemos pedido, se puede mejorar el precio del maíz, pero la gobernadora al ser del mismo partido político no quiere gestionar ni apoyar, sino quedar bien arriba, pero nosotros estamos jodidos en el campo.

De los fertilizantes que recibieron este año, que aclaró no son gratuitos sino que los dan al 50 por ciento, se los dieron en polvo y no sirven, sin embargo al ya tenerlos y hacer el gasto no les queda de otra que usarlo pero “que es un producto que está para chingar al campo”.

“Nos quitaron el seguro agrícola del gobierno federal y del Estado, nos quitaron el programa Alianza al Campo, hoy no podemos comprar un tractor a Alianza al Campo porque no tenemos. Este gobierno llegó para quitar y hacer su santo capricho, y la gobernadora feliz la cabrona”.

También el apoyo de diésel al quitar el programa de Rastreo para los tractores y aquí el campesino nos la estamos rifando como podamos”, sostuvo.