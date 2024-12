¿LAYDA SANSORES ARRUINÓ LA ECONOMÍA DE CAMPECHE AÚN MÁS? 

Se esperaba que por su amistad con Andrés Manuel López Obrador y por ser parte de su movimiento (4T), Layda revirtiera el histórico decrecimiento económico de la entidad. Pero no. Sucedió todo lo contrario y la caída se ha agudizado durante su gobierno.

Con Layda, la economía de Campeche se hundió aún más: 2024 será el año más fatal para los campechanos, principalmente por la crisis de impago en Pemex. Lo peor es que 2025 tampoco pinta bien por los significativos recortes a la entidad: –1,170.3 millones de pesos en participaciones, 14% menos; y –522.7 millones de pesos en inversión federal (gasto federalizado), 6.2% menos, con respecto a 2024.

Campeche ha experimentado un decrecimiento económico histórico, o como dicen los analistas financieros, un crecimiento negativo o la baja, que se agudizó con Layda Sansores en el gobierno.

En 2021, el año de arribo de Layda, la actividad económica de Campeche registró una variación negativa (disminución) de 4.1% a tasa anual, de acuerdo a datos del ITAEE (Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

Se esperaba que por su amistad con Andrés Manuel López Obrador y por ser parte de su movimiento (4T), Layda revirtiera esta tendencia histórica a la baja. Pero no. Sucedió todo lo contrario y la caída continuó.

En 2022, de acuerdo al ITAEE, el Producto Interno Bruto (PIB) de Campeche decreció 3.8% en términos reales, respecto al año anterior.

Actualmente el escenario es tétrico.

En el segundo trimestre de este año (abril-junio, 2024), Campeche se ubicó en el penúltimo lugar a nivel nacional en cuanto a la actividad económica, con una disminución de 7.3%, resultado del retroceso de las actividades primarias y secundarias en 7.7% y 9.1%, respectivamente.

Pero actualmente la situación económica está más difícil y se espera que los indicadores económicos cierren el último trimestre de 2024, no en rojo, sino lo que sigue, sobre todo por la paralización económica que se vive en Ciudad del Carmen por la falta de pago de Pemex. Esto, sin duda, convertirá 2024 en el año económico más catastrófico de la historia de Campeche.

Pero 2025 tampoco pinta bien –más bien, pinta muy mal– no sólo por los recortes de la Federación al Estado señalados arriba, sino porque Andrés Manuel López Obrador sí tenía afecto y compromiso con Layda Sansores San Román (Incluso, ésta ha contado cómo el Presidente mismo le pidió que fuera candidata a la gubernatura en 2021). Pero en vez de usar esa relación para conseguir proyectos de desarrollo y obras trascendentales para Campeche, se pasó los últimos tres años del inquilino de Palacio Nacional lisonjeándolo a más no poder y presumiendo sus selfies con él. Hoy, Andrés Manuel ya no está y su relación con Claudia Sheinbaum no es la misma; es más, algunos analistas aseguran que ésta no la quiere.

En los últimos días de 2024 o los primeros de 2025, quien diga que Layda Sansores llevó a la ruina económica a Campeche y a los campechanos, no le faltaría razón.

Cabe destacar que el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del Inegi, ofrece un panorama claro y preciso de la evolución económica de las entidades federativas. Y Campeche, como aparece en sus números, es la entidad que disputa el primer lugar con otras entidades que, no sólo no crecen, sino que acumulan años de decrecimiento económico. En lenguaje más coloquial, “avanzan” como el camarón: en reversa.

Sin embargo, dentro de todo este panorama sombrío, hay algo que sí ha crecido, lenta pero inexorablemente, año con año, presupuesto tras presupuesto: el salario de la gobernadora Layda Sansores.

Pero ésta, ésta, será la próxima historia… No se la pierdan…

