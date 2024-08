LAYDA DIJO PURAS MENTIRAS EN SU III INFORME: SIMÓN; NI SIQUIERA HA DADO PARA UN REFRESCO EN CARMEN

SU SOBRINO GERARDO “SESO LOCO” SOLO FUE A ENGAÑAR A LOS CARMELITAS, NO HA CUMPLIDO NADA DE LO QUE PROMETIÓ QUE HABRÍA EL GOBIERNO

“Como dice López Obrador, tengo otros datos: todo lo que dijo es pura mentira, porque no se refleja nada en todos los Municipios”, aseveró Jorge Simón Díaz, integrante de la directiva de la Unión de Locatarios, al opinar sobre el III Informe de Layda Sansores.

En campaña prometió reactivación económica, pero hasta ahorita el Gobierno de Layda nada de nada, ni siquiera para un refresco, subrayó, y afirmó que no hay generación de empleo.

“Lo más triste, es que se agarra de los programas del Gobierno Federal para decir que Campeche ha crecido económicamente”.

En este tenor, expuso que ella no quiso poner la parte que le correspondía para el desazolve del canal con una draga ya puesta, que no sabemos si sigue allá, tampoco si dieron dinero para el diésel, lo cual hubiera permitido la entrada de barcos al Puerto Pesquero y la reactivación económica.

Me gustaría ver a la gobernadora Layda Sansores aquí por el mercado, para preguntarle en dónde están los tres años de presupuesto que ha recibido, en qué se ha gastado, porque Municipios están en el olvido y sin apoyos.

La señora es de clase social, no es de este planeta y no le importa el mercado. Me gustaría decirle un día decirle, por la forma de ser de ella, el insulto que dijo a los policías de que vayan sus mamás, recalcó.

Simón Díaz dijo tener 60 años de edad y que nunca había visto o escuchado que un jefe de Estado ofendiera tanto a las familias, sobre todo a las madres de cualquier ciudadano.

Reveló que una vez los visitó su sobrino Gerardo (“Seso Loco” Sánchez), y aún no sabe a qué fue, porque platicaron con él y le plantearon muchas situaciones del mercado, pero ninguna se ha cumplido.

