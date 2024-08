LA REFORMA JUDICIAL ES SINIESTRA Y NOS DEJARÁ SIN DEFENSA, ADVIERTE LA JUEZA MEDINA

Tras afirmar que la reforma judicial impulsada por el Poder Ejecutivo Federal es muy siniestra, Yeimi Medina Fuerte, jueza del Distrito especializada en el Sistema Penal Acusatorio en Campeche, pidió no olvidar que tuvieron que pasar dos guerras para tener una Constitución con diversos conceptos que aún rigen a México, como la soberanía nacional, los derechos humanos y la división de poderes, ésta tan importante y en riesgo de que se vaya.

La reforma judicial es muy siniestra, “porque va a dejar a todos sin defensa, y me incluyo, porque el día que nos quiten a nosotros, como ciudadanos vamos a reclamar justicia y no me gustaría que me juzgara, en cualquier asunto, un juez de tómbola, porque ser un juez de carrera judicial da seguridad”.

Medina Fuerte recordó que el Poder Judicial Federal es diferentes al Poder Judicial del Estado, sin denostar, “pero los jueces del Estado lamentablemente son designados por el Ejecutivo (gobernadora o gobernadora) y hay muchas deficiencias en ese nivel”.

Da tristeza pensar –afirmó–, que llegue alguien a través de una tómbola a acabar con nuestros sueños y esfuerzos, a dejarnos sin sustento a mil 580 jueces aproximadamente, y también a muchos trabajadores de confianza, porque si nos vamos nosotros también se van ellos. Serían unas cinco mil familias afectadas, estimó.

Pero lo peor es que se va la tranquilidad y la imparcialidad de la ciudadanía.

Narró que como juzgadora penal ha tenido que revocar el ejercicio de la acción penal, porque el Ministerio Público dice que no hay nada que investigar y se olvida que hay mucho por hacer, que hay que aplicar perspectiva de género, el derecho en favor de los grupos vulnerables. Hay muchas líneas de investigación que no se atreven o no quieren hacer.

Nosotros tenemos la protestad y el poder de lograr derrotar una resolución que había dejado sin esperanza a una de las partes, y darles un poco de luz para resarcir la violación a sus derechos humanos.