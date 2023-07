Juez ordena suspender divorcio, para no afectar a mujer vulnerable

En el Registro Civil de Campeche se tuvo el primer caso en el que un juez federal ordenó suspender la anotación de divorcio dentro del sistema, para evitar imprimir el acta; debido a que dejaba sin derecho de pensión compensatoria a una mujer de origen guatemalteco y se le provocaba violencia económica, dejándola en desventaja.

El director del registro civil Gustavo Quiroz Hernández, explicó que este caso, se trata de un primer amparo especial en el que un juez federal pide que se quite el divorcio a una mujer de origen guatemalteco y sin estudios que era totalmente dependiente de su esposo, por lo que al salir a la sociedad y buscar trabajo se le dificultaba, el juez decide que se quite la anotación del sistema para que no se imprima el acto de divorcio pues así, ella podía tener acceso a la pensión alimenticia mientras se resuelve su situación.