EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 27 ABRIL 2024

REGRESÓ EL AUTORITARISMO.

El pasado 15 de abril, Salvador García Soto dedicó sus Serpientes y Escaleras a la causa justa de nuestros policías, y tituló “A Layda ya no la quieren los campechanos”. Sintetizaremos al máximo para que esté usted enterado. Veamos.

El sábado (13 de abril)… tuvo lugar una manifestación multitudinaria e histórica… Más de 20 mil personas recorrieron el antiguo malecón… para apoyar el paro de los policías estatales que cumple ya un mes sin solución ni respuesta del Gobierno Estatal… coreaban al unísono… “El pueblo pone, el pueblo quita”… “¡Fuera Marcela!” y “¡Fuera Layda!”… “¡Deberías de tener vergüenza Layda y largarte de una vez con Marcela si tanto la quieres!…”.

La obcecación y la negativa autoritaria de la gobernadora morenista por no atender la petición de los policías para que despida a Marcela Muñoz Martínez… ha complicado las cosas… Lejos de sacrificar a una titular de seguridad que no tiene experiencia… Layda Sansores se ha endurecido al estilo del viejo autoritarismo priísta que representaba su padre, el exgobernador Carlos Sansores Pérez…

Ensoberbecida porque el presidente López Obrador le ha dado todo su respaldo… Sansores no ha dado una razón clara de por qué no quiere o no puede destituir a la titular… hay otras especulaciones que… Marcela Muñoz no puede ser removida de la Secretaría de Seguridad porque la gobernadora “vendió la plaza” a un cártel del narcotráfico…

Provocar un conflicto social y político… que haga salir a las calles a más de 20 mil campechanos para pedir ya no sólo la renuncia de la secretaria de Seguridad, sino ahora también la de la cerrada y autoritaria gobernadora… dista mucho de la retórica demagógica de López Obrador y de su 4T que siempre pregona “que el pueblo manda” y que “el pueblo pone y el pueblo quita”. En Campeche lo que se observa más bien es el resurgimiento de un sistema autoritario, muy al estilo de la era priísta…

Agradecemos a Salvador García Soto estar al pendiente de lo que acontece en Campeche, y más ahora que la mentirosa, cínica, sinvergüenza y corrupta mandataria busca desinformar de la justa protesta de nuestros policías con tal de mantener al frente de la SPSC a la criminal y también corrupta Marcela Muñoz, que como bien cita, es el enlace entre la delincuencia organizada y Layda Sansores. Tenemos un Gobierno corrupto y criminal.