Issstecam no está en quiebra, pero derechohabientes le deben 40 millones de pesos en préstamos : Manuel Pino

Al asegurar que el ISSSTECAM no está en quiebra, pero sí les deben más de 40 millones de pesos en prestamos a derechohabientes; su director general, Manuel Enrique Pino Castilla desmintió que no estén otorgando préstamos como acusaron jubilados que incluso se manifestaron en el congreso local. Dijo que por el contrario, aunque no sea una obligación de ese organismo, ya se autorizaron en su administración 133 millones de pesos en más de cuatro mil 423 prestamos. No obstante señaló que ya no se aprueban cantidades de hasta 600 mil pesos como antes.

