GOBIERNO DE LAYDA IGNORA A CAMPESINOS DE NOHACAL ANTE EXORBITANTES COBROS DE CFE: “NO HAY DINERO”, LES RESPONDEN

Campesinos del ejido Nohacal enfrentan una situación crítica debido a los exorbitantes cobros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyos recibos han pasado de 10 mil a casi 200 mil pesos mensuales. Este aumento desmedido en las tarifas pone en grave riesgo su capacidad para seguir cultivando papaya, maíz, calabaza, elotes y otros productos agrícolas esenciales para su sustento. A pesar de los esfuerzos por obtener apoyo, la respuesta del gobierno estatal ha sido contundente: “No hay dinero. La gobernadora no tiene recursos”, lo que deja a los productores sin opciones para afrontar la crisis. Los campesinos, que dependen de un sistema de riego con 10 bombas para sus cosechas, ven cómo sus costos de producción se disparan mientras luchan por mantenerse a flote.

La negativa del gobierno estatal de intervenir en la situación ha generado desesperanza entre los campesinos, quienes llevan entre cuatro y seis meses buscando una solución. A pesar de haber acudido en varias ocasiones al Palacio de Gobierno, solo han recibido evasivas y el mismo mensaje: no hay fondos para apoyarles. De acuerdo con Mario Centurión Aké, comisario ejidal de Nohacal, “si no pagamos, no comemos”, y explicó que la respuesta recibida fue que “la gobernadora no tiene recursos”. Los campesinos critican la falta de apoyo por parte de las autoridades, que no han priorizado la solución de este problema, vital para la economía local. “Venimos a pedir apoyo porque no podemos seguir así. Esto no puede esperar más”, añadió Centurión Aké, quien asegura que la situación se vuelve cada vez más insostenible.

