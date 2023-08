Filtraron supuesta fotografía y video de jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno

Esto es lo que se sabe al momento

La noche del lunes 14 de agosto circuló en redes sociales una imagen y un video en donde presuntamente se puede ver a los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, lo que dio paso a la especulación sobre su presunto hallazgo sin vida, sin embargo, hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Jalisco no ha salido a confirmar o desmentir esta información.

Roberto Olmeda Cuéllar, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez Miranda y Dante Hernández son los cinco jóvenes que desaparecieron el pasado viernes 11 de agosto, cuando regresaban de la Feria Lagos 2023.

Armando Olmeda, padre de Roberto Olmeda, aseguró que las autoridades de Jalisco no les han dado mayor información sobre el paradero de los cinco jóvenes, lo que ha llevado a amigos y familiares a manifestarse frente a la Fiscalía y en las calles.

Sobre el material que presuntamente recibieron los familiares, el señor Olmeda precisó: “No ocupo explicarles más, yo dije que camisa blanca y no le veo camisa blanca a lo que me enseñaron, ustedes ya lo vieron […] Todo los que ustedes ven, ¿creen que se pueda crear o no, o será verídico?, esa es la pregunta”, dijo en entrevista con Milenio Televisión.

¿Qué muestra la fotografía y el video?

La Fiscalía de Jalisco ha implementado operativos de búsqueda. (Facebook/Fiscalía del Estado de Jalisco)

En una fotografía que supuestamente se les habría hecho llegar a los familiares de las víctimas se puede ver a cinco jóvenes, cuya identidad se desconoce, hincados en lo que parece ser el patio de una casa. Las cinco personas que se muestran en la imagen tienen golpes visibles en la cara, además de estar maniatados y tener cintas en la boca.

Al menos dos de las personas que aparecen en la imagen tienen camisas blancas, otros dos playeras negras y uno más viste una sudadera; todos con pantalones de mezclilla.

La periodista especializada en crimen organizado, Karina Velasco, señaló a través de su cuenta de Twitter (@kaoryvsco) que el supuesto video filtrado muestra a cinco personas siendo obligados a hacerse daño entre ellos con objetos que van desde una piedra hasta un cuchillo.

Pese a que este material ha circulado en redes sociales por varias horas, al momento la Fiscalía no ha dado información oficial sobre el caso ni ha negado la veracidad de los audiovisuales. El gobernador del Estado, Enrique Alfaro, tampoco se ha pronunciado al respecto.

“Estamos en el filo de la navaja, estoy muy preocupado, la gente está esperando a que salgamos y la verdad no hay mucho qué hacer en el sentido de qué digo yo, qué hago[…] yo quiero que hagan su trabajo (la Fiscalía) , que los encuentren […] ni ellos no saben contestar (dónde están los cinco jóvenes)”, ha comentado Armando Olmeda.

¿Qué se sabe hasta el momento?

Familiares de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno se manifiestan frente a la Fiscalía. (Facebook: Ahorita en la Chona)

De acuerdo con lo narrado por familiares, los cinco hombres fueron a la Feria Lagos 2023, pero desde la noche del viernes 11 de agosto se perdió toda comunicación con ellos, por lo que el sábado fueron levantadas las denuncias por desaparición.

La última vez que fueron vistos o que se supo algo sobre los jóvenes fue alrededor de las 23:00 horas, cuando iban a bordo de un Jetta placas JTJ 8638 de color blanco.

Luis Joaquín Méndez Ruíz, fiscal de Jalisco, dio a conocer que los jóvenes se trasladaban a bordo de dos vehículos, uno de los cuales ya fue localizado: “El vehículo estaba estacionado en condiciones aparentemente normales, regulares, muy próximo a la zona donde se dice que los avistaron por última ocasión”, explicó a medios.

Por otro lado, Méndez Ruíz ha asegurado que la Fiscalía busca agotar todas las líneas de investigación posibles para hallar el paradero de los jóvenes. También se han solicitado registros de cámaras de seguridad y se buscan testigos que puedan aportar más información.

En tanto, el domingo 13 de agosto familiares y amigos de los cinco jóvenes se congregaron a las afueras del Estadio JFV en donde se jugó la semifinal de la Copa Jalisco, para exigir a las autoridades que agilicen su trabajo.