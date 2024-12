FALTA DE VIGILANCIA PERMITE CONSUMO DE CARNE EXÓTICA EN MESAS DE GRANDES PERSONAJES Y POLÍTICOS: BENÍTEZ HEREDIA

– DESINTERÉS EN LABORES DE CONSERVACIÓN PONE EN RIESGO FLORA Y FAUNA, ADVIERTE

No hay programas, ni vigilancia ni interés en la conservación de especies silvestres, flora y fauna, por lo cual se están acabando nuestros propios recursos, criticó Miguel Benítez Heredia, presidente de la agrupación ambientalista “Ecovigilantes de Ciudad del Carmen”.

Por esta falta de vigilancia, recalcó, en las mesas de grandes personajes y funcionarios se consumen todo tipo de carne exótica, incluso de manatí y faisán, que proviene de la zona sur de la Isla.

Leyes existen, pero no quien las aplique, tampoco vigilancia para llevar a cabo el rescate de recursos naturales, y la misma sociedad no tiene la educación de respetar, cuidar y proteger, por eso los castigos deben ser de manera penal, pero no hay consecuencias para nadie, lamentó Benítez Heredia.

