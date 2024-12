EXPEDIENTE | AFILÓ EL COLMILLO MARCELA. ¡AGUAS CON LAS MULTAS!

Se difundió en redes sociales, el catálogo de las sanciones económicas a que nos vamos a exponer durante el año venidero. Los policías llevan en sus patrullas esta relación de multas y tienen la instrucción precisa de joder a cuanto campechano cometa la más insignificante infracción. Si usted no está preparado para esta muy, pero muy mala noticia, le sugerimos que tenga prudencia al leer.

1.- Por estacionarse en línea amarilla: $715.00

2.- Estacionarse en lugar exclusivo de bomberos: $3,440.00

3.- Estacionarse en doble fila: $3,440.00

4.- Por obstruir cochera: $1,136.00

5.- Estacionarse sobre la banqueta: $3,440.00

6.- Estacionarse en espacios designados para personas con discapacidad: $3,440.00

7.- Abandonar vehículo por fallas mecánicas: $2,048.00

8.- Reparar vehículos en la vía pública: $2,048.00

9.- Poner objetos fuera de nuestra casa para apartar estacionamiento: $2,389.80

10.- Estacionarse en intersección de calle: $715.00

11.- Circular con luces apagadas después de las 19 horas: $2,799.48

12.- Utilizar o circular con faros distintos a los de fábrica: $2,048.00

13.- Circular sin luces de frenado: $4,779.60

14.- Parabrisas roto o estrellado que dificulte la visibilidad: $2,779.48

15.- No contar con limpiaparabrisas: $1,024.20

16.- No contar con espejos retrovisores o laterales: $1,024.20

17.- No contar con llanta en buen estado: $1,024.20

18 – Portar topes o tumbaburros: $2,040.40

19.- Transitar con el vehículo en malas condiciones mecánicas: $1,024.20

20.- No contar con extintor: $682.80

21.- No portar llanta auxiliar: $1,024.20

22.- No contar con señalización de emergencia: $4,086.80

23.- Utilizar polarizados: $2,048.40 (excepto los permitidos).

24.- Uso de Perifoneo. Trompetas de sonido: $1,775.28

25.- Uso de pantalla o celular a la vista del conductor: $1,911.74

26.- Transportar a un menor de 12 años en asientos delanteros: $2,048.40

27.- No utilizar cinturón el piloto o copiloto: $3,414.00

28.- No ceder el paso a los peatones: $3,072.60

29.- No ceder el paso a menores de edad: $3,414.00

30.- Pasarse la luz preventiva: $4,438.20

31.- Pasarse la luz roja: $4,779.00

A ello le sumamos que si usted es detenido por manejar en los límites permitidos por el alcoholímetro, la multa, luego del arresto de 36 horas reglamentario, es de seis mil 545 pesos. Y si como consecuencia del consumo de bebidas etílicas, tuvo usted un percance vial que motivó el aseguramiento de su unidad, la multa es por otros seis mil 545 pesos. O sea, se multa tanto al conductor, como al vehículo que tuvo el percance. Para Ripley.

Estas cifras nos confirman la voracidad de la corrupta e inútil secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez, cuya prioridad es incrementar el monto de las recaudaciones por multas, en lugar de diseñar estrategias y operativos para reforzar la seguridad de los campechanos.

Durante estas dos últimas semanas hemos visto a decenas de patrullas imponiendo sanciones y multas a los conductores por el pretexto más insignificante, y la reacción unánime de la ciudadanía ha sido de repudio por los constantes abusos en que incurren y por la prepotencia con que actúan.

Lo que no sabemos los campechanos es cuánto se recauda al año por esas sanciones económicas que detallamos párrafos arriba. En la Ley de Ingresos que aprobaron dócilmente los diputados oficialistas, nada se habla acerca de esos montos, y mucho menos sabemos cuál es el destino del dinero recaudado.

¿Se utilizarán para las operaciones quirúrgicas-estéticas de la conocida popularmente como Momia Guanajuatense? ¿Es esa su caja chica con la que se da muchos lujos, como adquirir mansiones, vehículos, joyas y yates que presumen en redes sociales de manera tan naca sus familiares, a quienes señalan como los “nuevos ricos” de Campeche?

Sea por peras o por manzanas, no está demás que tratemos de ajustarnos a la perfección si es que poseemos un vehículo. Ya no se trata solamente de tener todos los documentos: licencia de manejo, tarjeta de circulación, placas actualizadas, refrendo, seguro vehicular, etcétera, sino también que la unidad se encuentre en buenas condiciones mecánicas. No sea que por circular con “faros distintos a los de fábrica” (punto 12 del catálogo), nos veamos expuestos a una multa que rebasa por mucho lo que se percibe a la semana, de acuerdo con el salario mínimo vigente. A cuidarse, pues.