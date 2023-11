Expediente: 26 de noviembre de 2023

MILLONARIOS DESVÍOS EN AYUDAS SOCIALES

Muy a su estilo, con insultos, denostaciones, calumnias y toda suerte de adjetivos viscerales en contra de su acusador, la gobernadora Layda Elena Sansores San Román se ha negado a clarificar el monto real de que dispone para ayudas sociales y el destino dado a esos multimillonarios recursos. Explicaciones es lo que exige la sociedad campechana.

El diputado federal morenista José Luis Flores Pacheco, a quien Layda califica como mentiroso y traidor —la burra hablando de orejas—, presentó a través de sus redes sociales los documentos que comprueban sus dichos, y que al mismo tiempo fundamentan la idea de que ese dinero se ha ido a los bolsillos de gente muy cercana a la gobernadora.

Nos aseguran que en el cuarto piso del Palacio de Gobierno hay una oficina que se dedica a recabar credenciales de elector, y otros documentos oficiales —licencias de manejo, por ejemplo,— para simular que son personas que han recibido desde dos mil hasta 500 mil pesos para adquirir medicamentos. Pero es dinero que no llega a sus supuestos beneficiarios, sino a la alforja particular de los cercanos a Sansores.

Esperemos que los diputados locales puedan documentar el hecho, y exigir a la Secretaría de la Contraloría y a la Auditoría Superior del Estado de Campeche que investigue, pues con todo cinismo y desvergüenza se están robando el dinero.

Ese monto que se menciona es parte de una partida presupuestal específica destinada para la gente que acude al Palacio de Gobierno en busca de algún apoyo, pero se topa con la cantaleta de que no hay dinero y se retira con las manos vacías y desencantado de las mentiras de la gobernadora y sus asistentes.

Por lo pronto, el diputado federal Flores Pacheco recordó que el 19 de diciembre de 2022 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Presupuesto de Egresos para el 2023, y en la página 72, en el rubro ‘ayudas sociales a personas’, se establece la cantidad de 423 millones 073 mil 591 pesos para todo el año.

“Si esta cantidad la dividimos entre los 365 días, se obtiene un millón 159 mil 105.73 pesos diarios, que tiene el Gobierno Estatal para ayudar a las personas con necesidades extremas. Ya casi concluye el año y la ciudadanía ha manifestado que no sabe ni ve estos apoyos”, señaló el legislador morenista, de frente y con pruebas.

Aún más, precisó que esta información es pública y se puede revisar en la página de la Auditoría, ingresando al link https://asecam.gob.mx/ y dando click en el ícono ‘Presupuesto de Egresos’; luego en el apartado ‘Gobierno del Estado’, y finalmente en el ícono ‘Gobierno del Estado 2023’.

En su descargo, Sansores San Román respondió en uno de sus Martes de Jaguar, en que por cierto no mostró ninguna prueba, que “son 10 millones 340 mil pesos anuales, que representan 28 mil 381 pesos diarios, y que se distribuyen en Atención Ciudadana”.

Al contrastar sus dichos con las publicaciones presentadas por el diputado federal Flores Pacheco —el Periódico Oficial del Estado—, es posible comprobar quién miente y quién tiene la razón, siendo Layda Sansores la que, una vez más se enreda con su enorme lengua, y lanza toda suerte de denostaciones con la creencia de que así evadirá la realidad.

Acusa la gobernadora a Flores Pacheco de “traición” por divulgar la verdad, pero pasa por alto que quien realmente traiciona es quien le niega la ayuda a quienes acuden al Palacio de Gobierno para resolver algún problema apremiante de hambre, de salud, de gastos funerarios, etcétera. La respuesta que recibe la población necesitada es que “no hay dinero”.

¿Habrá alguna relación entre ese monto multimillonario para “ayuda social” y los derroches que su supuestamente rehabilitado sobrino Gerardo Sánchez Sansores, alias “Seso Loco”, ostenta por toda la geografía estatal?

Sabido es que no sólo ha cooptado a líderes y representantes de partidos opositores a Morena para que se sumen a su causa, sino que está repartiendo billetes a diestra y siniestra, para que los medios digitales al servicio del Gobierno del Estado ensalcen su “labor social” y lo proyecten como candidato al Senado de la República.

Por eso debe atenderse el reclamo de los dirigentes de partidos políticos que exigen una severa auditoría a esa partida presupuestal. Deberán comprobar de manera fehaciente en qué se ha gastado ese dinero. Con una leve investigación de campo se podrá confirmar si el dinero lo recibieron quienes entregaron las copias de su INE o los beneficiarios son entes fantasmales con los cuales se está saqueando de manera escandalosa el presupuesto estatal.

Hace un año fueron alrededor de 223 millones 538 mil 352 pesos los recursos para “ayuda social” dilapidados sin transparencia. En este año son 423 millones 73 mil 591 pesos, según se constata en el Periódico Oficial, por lo que si sumamos ambos montos, tenemos que entre 2022 y 2023, el “Gobierno de todos los Sansores” recibió 646 millones 611 mil 943 pesos, cuyo destino se desconoce.

¿Dónde quedó eso de no mentir, no robar y no traicionar? Mienten diciendo que no hay dinero, se roban el presupuesto de “ayuda social” y traicionan al pueblo que juraron defender.

Y A DÓNDE VA POZOS LANZ?

Aparentemente es un misterio el destino que tendrá el champotonero Raúl Aarón Pozos Lanz, aún secretario estatal de Educación, quien el pasado martes dio a conocer su renuncia por “motivos personales y familiares”. Ese mismo día, que aseguró en entrevista que no está entre sus metas inmediatas alguna de las candidaturas en disputa.

La verdad es que la salida de Raúl Aarón se esperaba desde hace por lo menos un mes. Él soltó el rumor, y sus replicadores se encargaron de ponerle patas y cola. Que va a una candidatura, que será coordinador de la campaña de Sheinbaum aquí, que incluso subiría a la Secretaría de Gobierno para operar desde ahí las elecciones, etcétera.

La verdad sólo la saben Pozos Lanz y Sansores San Román, quien aceptó sin repulgos la renuncia, y la dio a conocer antes de que lo oficializara el involucrado.

En la entrega de mobiliario escolar en el estacionamiento de las oficinas de la Seduc el martes pasado, Sansores confirmó la salida de Pozos, y argumentó que “solo él sabe cuál es la verdadera razón por la cual deja el cargo y tiene razones para tomar un tiempo de reflexión y sus perspectivas”.

“Si él toma esta decisión yo la respeto y sus razones poderosas tendrá, pero también son momentos que merecen para tomar decisiones. Y vayas a donde vayas y llegues a donde llegues, aquí siempre tendrás a tus hermanos, tu familia, tu hermana y tu amiga”, sostuvo.

Pozos explicó que su salida es “de orden personal”, trabajará desde otra trinchera junto al Gobierno del Estado, y descartó que por ahora se postule para una candidatura.

Layda y Raúl acordaron generar la incertidumbre acerca de la razón de la renuncia. Se fue a la banca y pretenden que creamos que renunció sin metas de futuro, y que no se la exigieron como parte del proceso de acomodamiento del equipo sansorista, operado, según otros nos quieren hacer creer, por Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores.

Se fue, o le aceptaron la renuncia a Aníbal Ostoa Ortega, quien le hacía sombra en la Secretaría de Gobierno al Seso Loco. Destituyeron a Alejandro Gómez Cazarín de la presidencia de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, (lo que agravó su enfermedad y lo mató), y colocaron a un manso diputado que acepta todo lo que le ordenan.

Ahora el movimiento fue en la Seduc. Envían al maestro jubilado Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, hasta ayer director del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA). Asumirá el 1 de diciembre.

No era secreto que Raúl Aarón trabajaba su candidatura a una diputación federal. Tiene sus cuadros, operadores, equipos, coordinadores y brigadistas. Lo afinaba desde hace más de un año.

Pero pasó el tiempo de registro de quienes aspiran por Morena y el nombre de Raúl Aarón no apareció. Entonces no va por mayoría relativa, por lo que se enfocaría a la coordinación general de las campañas, cuando asegure que su nombre estará en la lista de diputados federales plurinominales.

Alguien dijo que el video donde se le ve recibiendo fajos de billetes sería su principal lastre, y es probable que en las encuestas internas haya pesado. En caso similar sumió en el descrédito, por ejemplo, a René Bejarano, aún conocido como “el señor de las ligas”.

El que sí se registró fue el chilango Erick Alejandro Reyes León, quien buscará la candidatura a la diputación federal, según se dice, con la venia de la gobernadora. Si es postulado, como todo apunta, dejará un vacío en la dirigencia estatal de Morena, en donde el nombre de Pozos Lanz aparecería como posible sucesor para desde ahí coordinar las campañas, tanto a nivel local como federal. ¿Se conformará con ese hueso?

Otro misterio será el futuro de su equipo. Todo el organigrama administrativo de la Secud está plagado de “pocistas” y sus redes se expanden a otras secretarías. Por eso consideraban que manejaba el pandero dentro de la administración pública estatal.

El problema es lo que ha sucedido con los que siguieron el mismo camino de Raúl Aarón. A los recomendados de Aníbal los han ido eliminando, y a los amigos de Gómez Cazarín ni se diga. Los jarochos salieron huyendo, y carmelitas y campechanos que se cobijaban a su sombra también han sido extirpados o los sacarán en los próximos días. ¿Pasará lo mismo con los pocistas? Otro misterio.

Lo que preocupa es el futuro de la Seduc. Y no es que Raúl Pozos haya hecho trabajo extraordinario. Preocupa la poca efectividad de su sucesor. En el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos los resultados en alfabetización se fueron para abajo con la llegada de Sarmiento Maldonado. Somos de los Estados que ocupan la tabla más baja.

También barrió con los incondicionales de su antecesor, Ricardo Sánchez Cerino, e incrustó con altos emolumentos a su gente, para lo cual tuvo que bajar los sueldos al personal de ese Instituto. Algo similar ocurrirá sin duda en la Seduc, a menos que una de las condiciones de Pozos para retirarse temporalmente haya sido el blindaje para los suyos.

El suyo, el de Raúl Aarón, está amarrado. No hay duda. No da pasos sin huarache y sabe que desde la banca, donde estará por algunas semanas, jamás podrá cumplir su obsesión de alcanzar algún día la gubernatura.

QUE ACLARE LAYDA Y NO SE ESCONDA

Ninguna razón justifica el silencio. Son recursos públicos, no particulares, y la contraposición declarativa conduce a la sospecha de irregularidades. Se requieren argumentos, exposiciones y congruencia. No es asunto de confrontación, dimes, diretes, descalificaciones y ofensas. Se necesita la verdad. Las matemáticas son perfectas.

No es permisible la confusión. Sólo en la división entre cómplices se presentan imperfecciones, por el nivel jerárquico, de mando o responsabilidad, pero el saldo siempre será igual. No variará. En el reparto de cinco —tres para mí, uno para tí y otro para callar a los criticones—, la resultante final será cinco. No hay modo de cambiarlo.

Por eso es menester, demanda y exigencia que la gobernadora Layda Elena Sansores San Román aclare la ratificada versión del diputado federal José Luis Flores Pacheco, que asegura que dispone de más de 800 mil pesos diarios para dar apoyo a grupos vulnerables, cuyo destino se ignora.

La versión jaguarina del martes de descalificación y acusación de traición, sin explicaciones, no contribuye al esclarecimiento del sospechosismo del uso indebido de recursos públicos en otros fines no agendados en el gasto.

Flores Pacheco sabe de lo relacionado con el presupuesto. Es legislador federal, por lo que habla con profundo conocimiento de la realidad. Corrió el telón y mostró el escenario. Y la actora principal evade la acusación y huye de los reporteros independientes para no aclarar.

Es la tónica de todos —sí, todos— los funcionarios de la Administración Estatal involucrados en temas de seguridad, salud, educación, agropecuario y manejo de los recursos públicos. Consideran que con el silencio, el aislamiento, la protección porril y el rutinario ejercicio pedestre, cancelan las posibilidades de la sociedad de conocer sus incapacidades, abusos, irregularidades, mentiras y deshonestidad.

La gobernadora Layda Elena Sansores San Román evadió de nuevo el pasado lunes 20 de noviembre, explicar a los campechanos lo relacionado con el manejo de más de un millón de pesos mensuales que le aprobó el Congreso para proporcionar ayudas sociales. ¿Cuál ha sido el destino de esos recursos? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿A qué área pertenecen?

En previsión de ser interpelada por los reporteros, la mandataria apostó frente al sitio en que presidió el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana a guaruras, personal de logística y de la Unidad de Comunicación Social, agentes policiacos y funcionarios, y estableció un cerco con mallas metálicas. Así se mantiene a distancia del pueblo, al que no debe mentir, robar o traicionar.

Ante la imposibilidad de acercamiento de la sociedad, corresponde al periodismo independiente recoger y formular las preguntas que se escuchan en sitios públicos, grupales, políticos y familiares.

¿Cuál ha sido el destino de los más de 52 mil millones de que ha dispuesto la Administración Estatal? ¿Dónde está la obra pública? ¿Dónde están los apoyos a los sectores productivos? ¿Qué gestiones se han hecho ante la pretendida disminución de recursos a Campeche del Gobierno Federal?

¿Son ciertos los señalamientos de Teresa Xóchitl Pitzáhuatl Mejía Ortiz, viuda del fallecido presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Alejandro Gómez Cazarín, de deshonestidad, mentiras e hipocresía?

¿Quiénes son los beneficiarios de los recursos millonarios para ayuda social? ¿Cuál es la realidad de los acuerdos para que el Grupo Mobility ADO monopolice el transporte urbano y desplace a los pequeños inversionistas locales, con lo que encarecerá la movilización de los campechanos de menores recursos?

¿Qué medidas serán tomadas para regresar la seguridad a los campechanos? ¿Ha contemplado el reajuste a su gabinete para despedir a los foráneos, a los incapaces, a los ineficientes y a los menesterosos ideológicos? ¿Ha pensado en dejar de polarizar a la sociedad y abandonar la política de picapleitos con personajes nacionales que en nada benefician, pero tampoco perjudican a los campechanos?

¿Algún día transparentará el manejo de los recursos para creer en sus palabras de que se acabó con la robadera?

Esas son algunas preguntas. Puede responderlas por escrito, a través de algún juzgado del fuero común, agencia del ministerio público o representante del Instituto Electoral del Estado, mientras se recaban otras interrogantes que flotan en el ambiente social campechano.

AUGURIO DE DESASTRE AGRÍCOLA

No es nueva la advertencia y tampoco el desinterés de funcionarios federales y estatales por escuchar las voces de alarma de los representantes de los sectores agrícola, apícola, ganadero y pesquero, que se encuentran en los límites de la sobrevivencia. Permean incapacidades, deficiencias y estrechez de conocimientos.

No toman en cuenta las denuncias de la secretaria general de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en la entidad, Mariela Conic Cu, acerca de la problemática del campo. Habla en el desierto. La falta de apoyos y retraso en la entrega de insumos es la razón de la siniestralidad de cientos de hectáreas de maíz en el Camino Real y Los Chenes.

Y no se arredra cuando su dedo índice apunta a la responsabilidad de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no cumplen con lo prometido a los campesinos.

Por el abandono y la marginación en que se encuentran, es previsible, anticipa Conic, el desplome en la producción de maíz. La de miel cayó hasta en 50 por ciento, y es uno de los peores años para los apicultores. Las pérdidas se estiman en más de 260 millones de pesos.

Los cinco años que Morena lleva en el Gobierno Federal han sido catastróficos. Tiró todo lo construido entre Estado y campesinos. Impulsó políticas burdas y fallidas. Y los magros resultados no mienten.

Los gobiernos de Morena en Campeche en particular y el país en lo general, han sido de fracasos. La razón es simple. Porque no se cimentan en objetivos de mejoría, rescate y promoción, sino en fines políticos clientelares mezquinos. Desaparecen lo que funciona y exterminan importantes programas.

Por esa circunstancia se desploman actividades pesqueras y agropecuarias. En las últimas semanas se ha escuchado reiteradamente las condiciones lamentables en las capturas de camarón y pulpo, por diversas causas que son del conocimiento de las autoridades, sin que llegue la ambulancia de auxilio.

En la ganadería, el temor es la prohibición de compra de becerros, por la presencia de la tuberculosis bovina, que aparentemente aún no se supera; en la apicultura la continuación en la aplicación de herbicidas, dañinos para las colmenas y la salud de la población, por la contaminación de los mantos acuíferos.

El egoísmo es la justificación, y lastima la incerteza. La directora general de Sanidad de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Landy Berzunza Novelo, carece de conocimientos sobre las áreas que maneja. El puesto indudablemente lo obtuvo por recomendación, no por capacidad. Craso error. Confirma la mediocridad.

De la apicultura, la exdiputada insiste en acusar a los productores de ser responsables del desastre, por su pésimo manejo de las colonias de abejas, y en lo relacionado con la tuberculosis bovina, sostiene que no ha habido descuido del sector oficial. O sea, que la responsabilidad no está en ningún funcionario federal o estatal involucrado en los sectores productivos.

Pero hay preguntas que exigen respuesta para tranquilidad de los productores. ¿Por qué no han abierto investigaciones para localizar y despedir a los responsables del desastre? ¿No sirvieron las pruebas que demuestran desvíos de recursos federales del programa Insumos Agrícolas?

El secretario de Desarrollo Agropecuario, Ramón Ochoa Peña, puede respirar tranquilo, junto con sus cercanos de la dependencia. No les serán achacadas ninguna de las responsabilidades por abuso, incapacidad, sordera y negligencia.

Claro, mientras estén en el barco que por ahora navega en aguas tranquilas, pero que tienden a encresparse, y que mañana podrían violentarse ante el fracaso. Ojalá lo entiendan.

EXPEDIENTE es elaborado con aportaciones de periodistas y colaboradores de TRIBUNA. Comentarios, opiniones, quejas, denuncias, elogios, ofensas, agradecimientos y sugerencias al correo electrónico: expedien75@hotmail.com