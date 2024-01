Expediente: 14 de enero de 2024

IEEC MANIATADO POR EL GOBIERNO SANSORISTA

Arrancó el año electoral con el horizonte de nubarrones. El Gobierno de Layda Elena Sansores San Román, empecinado en ganar los comicios, derrocha cientos de millones de pesos en eventos populista-electoreros, mientras el Consejo General del IEEC, maniatado financieramente, enfrenta divisiones internas y corrupción de sus consejeros, que le restan autoridad moral para hacer valer leyes y códigos.

No es tema nimio, aunque a lo mejor la sociedad en general no lo dimensiona. Si hablamos en términos deportivos, si no tenemos árbitro imparcial, capaz y fortaleza suficiente para dirimir una contienda, el partido terminará con goliza del equipo más tramposo, o el boxeador más rudo, sucio y gandalla noqueará a su adversario.

Esa parece la apuesta del Gobierno de Layda Sansores, que por sus torpezas, yerros, excesos, corruptelas, ineptitud y nulos resultados, sabe que los campechanos mayoritariamente le han dado la espalda. Ese 1.32 por ciento de ventaja con que “ganó” la elección de 2021, desde hace meses se diluyó al ver con desencanto y frustración su arbitrariedad, prepotencia e ineficacia.

Por eso la desesperación en las últimas semanas para organizar eventos masivos con tintes populistas, desviando recursos para rifar electrodomésticos, motocicletas, automóviles o “regalar” refrigeradores a familias de escasos recursos, sin plan o estrategia de que ese beneficio se traduzca realmente en apoyo a la economía y no represente cargas pesadas a la hora de pagar la electricidad. La promesa de bajar las tarifas aún es cuento sin sustento. Los cobros siguen siendo excesivos.

Además del populismo electorero para influir en la elección, no cesa su intromisión perversa y corrupta en los órganos electorales a través de dos vías. La primera, mediante morenistas infiltrados en los consejos distritales (federales, estatales y municipales), para manipular el cómputo de votos, y dos, socavando autonomía y fortaleza al Consejo General del IEEC, para que confrontado y dividido, no pueda aplicar leyes y reglamentos que respalden un proceso electoral equitativo, transparente y medianamente limpio.

Por eso el Congreso del Estado redujo al IEEC casi el 20 por ciento del presupuesto que solicitó para garantizar una elección tranquila y sin contratiempos. Hay deudas al IMSS, SAT, proveedores y partidos por casi 200 millones de pesos, que no se resolverán, por lo que están sujetos al embargo o congelamiento de sus cuentas bancarias, con lo que se paralizaría el proceso electoral y se invocaría la intromisión del Instituto Nacional Electoral para concluir la faramalla.

Eso privará a los campechanos de autoridad electoral vigilante y apegada a normas, que no permita que los candidatos rebasen topes de campaña, ni que las autoridades gubernamentales se entrometan con recursos públicos para influir en que ganen sus candidatos, como ocurre desde hace varias semanas con Jamile Moguel Coyoc, virtual candidata de Morena a la Alcaldía de Campeche.

Ahí están los actos masivos —posadas del Jaguar y baile de Fin de Año— en que derrocharon cientos de millones de pesos para promocionarla. Si eso hacen ahora ¿qué no harán en pleno proceso electoral, cuando constaten que la exmocista amiga de delincuentes armados simplemente no levanta?

Se pasó por el arco del triunfo la advertencia de la presidenta del Consejo General del IEEC, Lirio Guadalupe Suárez Améndola, que señaló que “la presencia de la virtual candidata de Morena a la Alcaldía de Campeche, Jamile Moguel Coyoc, en eventos oficiales del Gobierno del Estado, podrían ser considerados actos de precampaña”.

“Si lo hace como precampaña, está fuera de tiempo, porque no inician, pero se necesitan denuncias para proceder. Pueden ser anónimas. No se puede prejuzgar, se necesita queja formal para determinar si existe o no infracción… Es importante que los servidores públicos conozcan la ley electoral para evitar infracciones que se documenten en la Ley General de Delitos Electorales… Una infracción puede llevar a inscripciones a padrones, un delito electoral no lo sanciona el órgano… sino un juez en materia electoral, que podría aplicar penas corporales”.

Un delito electoral se paga con cárcel, pero hay que denunciarlo. El problema es que Lirio Suárez está sola ante ese monstruo que quiere ganar la elección para mantener el control del Congreso. Sabe que con mayoría opositora se les acabarían abusos, excesos, arbitrariedades, y fiscalizarían bien las cuentas públicas, castigando a funcionarios corruptos.

¿Por qué esta sola la Suárez Améndola? Porque el resto de los consejeros decide y dictamina en su contra. Esta semana, por ejemplo, el IEEC desechó la queja de Movimiento Ciudadano (MOCI) en contra de la gobernadora, el director de Servicios General de la Unidad de Comunicación Social, Juan Manuel Herrera Real, y Morena, por “actos que constituyen violaciones a la normatividad electoral y vulneran el principio de equidad en la contienda”.

Los consejeros se fueron por las ramas. Pretextaron que el promovente Daniel Barreda Pavón “no dio nombre y domicilio completo de cada uno de los infractores. No anexó una copia simple legible para emplazar a cada uno de los infractores, y sólo presentó un escrito de queja”. O sea, se niegan a actuar.

No olvidemos que los consejeros pretenden destituir a Lirio Suárez, en represalia por denunciar penalmente a la expresidenta del IEEC, Mayra Fabiola Bojórquez González, por desvíos y malversaciones por más de 150 millones de pesos, junto con sus cómplices. ¿Y quiénes son? Los seis consejeros que se despacharon con la cuchara grande al lado de Mayra Fabiola.

A cambio de impunidad, Juan Carlos Mena Zapata, Fátima Gisselle Meunier Rosas, Abner Ronces Mex, Clara Castro Gómez, Danny Alberto Góngora Moo y Nadine Abigail Moguel Ceballos, se aliaron con el Gobierno del Estado y Morena, para tumbar a Lirio, poner presidenta a modo, y conducir un proceso en donde los candidatos morenistas puedan hacer de las suyas, y el Gobierno del Estado pueda destinar gran parte del presupuesto para comprar votos. Lo que sea, para ganar mayoría legislativa y los 13 Municipios.

Por eso advertimos negros nubarrones en el horizonte electoral. Lamentamos la pasividad de la mayoría de los partidos “opositores”. Ven lo que se avecina y no toman previsiones. La historia nos dará la razón.

CÍNICO Y PERVERSO Y VOCERO

Whalter David Patrón Bacab, vocero de Layda Elena Sansores San Román y director de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado, es menesteroso de ideas, mediocre irredento, cínico descarado, perverso incorregible y hasta prestanombre de la infamia.

En suma, un farsante. Y no tiene cura. Su enfermedad alcanzó la metástasis.

Este amoral indigente voceril se atrevió a descalificar sin bases a los magistrados que ratificaron que la gobernadora incurrió en delitos electorales, y ordenaron dar vista a la autoridad correspondiente, para la aplicación de las sanciones que prevé la ley.

Por esas “resoluciones amañadas” de los magistrados electorales, anticipó, seguirá recurriendo a los amparos. ¿Sabrá de lo que opina? No tiene congruencia. Menos razón. ¿Se asesoró con quienes se encuentran al frente de la Conserjería Jurídica?

En su negativa tajante de que la gobernadora —su jefa— no difamó al líder nacional del PRI, Alejandro Rafael Moreno Cárdenas, no expresó argumentos, porque no los tiene. Acusa severa ignorancia del ramo jurídico. Sus demandas de daño moral en juzgados civiles campechanos demuestran lo errado y torpe de su desviada y pueril conducta.

“No. No lo difamó. Para nada. Los magistrados también salen en los audios, por ello deberían aclarar qué es lo que está pasando y de dónde vienen también sus resoluciones”, sostuvo. Inventiva sin recursos. Torpeza de apreciación a conveniencia o ignorancia supina en el tema, insistimos.

De la determinación de tribunales electorales de ratificar la sanción contra la gobernadora Layda Sansores por violencia política de género y difamación en contra del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, respondió que “estamos argumentando, pero también vemos que el Tribunal tiene intereses”. ¿Cuáles?

“Nosotros estamos diciendo puras verdades. (¿Así lo cree?) Nos dicen calumnias, (¿sí?, que precise) que estamos inventando cosas con el tema de los audios, pero el mundo (¿su mundo?) sabe que tenemos evidencia de todo (¿mediante el espionaje?) Ahí está la mansión de Alejandro Moreno (igual que las de Layda Sansores), el despilfarro de dinero, el desvío de recursos que se hacía antes (¿como en las posadas del jaguar?)”.

Pero entonces ¿por qué el silencio desde hace meses en los Martes del Jaguar? ¿Ya tienen complicidades, acuerdos o amarres? Pobre, no lo sabe, o no ve el programa. ¿Ya observó que la Administración a la que sirve, padece de lo mismo que denuncia? Nepotismo, corrupción, opacidad y falsedades son el denominador común, que acarrean desánimo, malestar, acusaciones e incidencias en diversas regiones de la geografía estatal. ¿No se da cuenta el imberbe prestanombre de Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores?

Mayor cinismo no hay, cuando expone que “ahora todo es violencia política de género, pero no se dan cuenta también que algunos medios de comunicación han estado violentando y ahí no pasa absolutamente nada”. ¿Y en los Martes del Jaguar, no prevalecen violaciones consuetudinarias a la ley, sin atender a las decisiones judiciales? Como respondería la poetisa Sor Juana Inés de la Cruz, ¿y quién es más de culpar?

Se mordió la lengua. ¿Qué son las demandas por daño moral en los juzgados, los torpes intentos por acallar la crítica, las violaciones a las libertades de expresión y de prensa, con el uso de los institutos electorales nacional y estatal y los apremios por delitos de calumnia y odio en la Fiscalía General del Estado?

Y “nos vamos a amparar, vamos a seguir haciendo los procedimientos legales a través de la Consejería Jurídica, que está a cargo de darle respuesta a las sentencias”. Claro, y les seguirán siendo adversos los fallos, porque no están apoyados en la razón y la legalidad. Papelazo de la Conserjería.

De que la imagen de la gobernadora no esté afectada, lo recomendable es que el torpe vocero lea —o le lean— los comentarios negativos que casi a diario se publican contra su jefa en los medios de comunicación nacionales, en las redes sociales y los comentarios en todos los círculos sociales.

Ridículo, falso y cínico es que asegure que la crítica beneficie a la gobernadora. La sociedad campechana en diversas consultas ha expresado la opinión que tiene. En ninguna ha salido aprobada. Su expresión de que para el 2024 vienen muchas cosas que van a beneficiar a Campeche, que tiene un crecimiento económico como nunca, es mentira, una aberración del tamaño de “su mundo”.

Peor aún resulta escucharlo afirmar que estamos creciendo al ciento por ciento, cuando vamos decreciendo; que existe transparencia, cuando no la hay; y que la gobernadora no es calificada como de las más corruptas del país, cuando resultó la segunda más corrupta de México. No de gratis es el empeño de Sansores de promover acciones circenses, ofrecimientos solidarios, ridículas rifas y promesas de mejora que le granjeen votos.

SE RESQUEBRAJA MORENA, ERICK REYES, BULTO

Ya le brincó la liebre a Morena en al menos dos Municipios. Militantes de Tenabo y Hecelchakán advirtieron de votos de castigo en el cercano proceso electoral, por imposiciones, marrullerías, antidemocracia y el favoritismo, que prevalecen al imponer candidatos. Sin embargo, hay que advertir que el malestar es general. No hay un solo Municipio en donde el consenso prevalezca.

De entrada nos habla de pésimo trabajo del chilango Erick Reyes León. Todos en Morena acusan su carácter arbitrario y prepotente. No dialoga, no escucha, no consensa, ni respeta a quienes le llevan la contraria. Les grita que tienen que acatar decisiones del partido, y los amenaza con la expulsión “si se oponen a las órdenes de la gobernadora Sansores San Román”.

Por ejemplo, a Guadalupe Chablé Cab, aspirante más fuerte, con más arraigo y más trabajo partidista en Tenabo, la acusó de “llorona” y “caprichosa”, que “todo lo resuelve con berrinches”, que no acata la decisión de la mayoría y es una “pobretona que quiere dejar de comer frijoles”. Chablé y sus seguidores respondieron que Reyes León copia los mismos vicios del PRI para imponer de candidata a Mariela Sánchez Espinoza, hija del exalcalde priísta Julio Sánchez Caamal.

Narró que la llamó en dos ocasiones la dirigencia estatal de Morena, y en la primera le informaron de empate técnico en dos encuestas para la candidatura a la Presidencia Municipal de Tenabo, entre ella y Sánchez Espinoza. No le mostraron ninguna, no le dijeron qué encuestadora las levantó, en qué plazo, ni a cuántos consultó.

Por ello, acusó que “al estilo priísta manipulan resultados de encuestas, y mágicamente en las dos gana Mariela Sánchez, por lo que le piden sumarse para hacerla ganar, a lo que no está dispuesta porque no hubo transparencia. “En la convocatoria debieron haber puesto como requisitos que el papá sea ladrón, oportunista o chapulín que ande de aquí para allá, para que no me inscribiera”, se mofó.

Contra los dichos de Reyes León y sus corifeos de que se trataba de “protesta aislada”, horas después morenistas de Hecelchakán acusaron que “el proceso interno de Morena para seleccionar candidatos es un cochinero, que pagarán en las urnas, por prácticas peores que el PRIAN para imponer a traidores y arribistas”.

Encabezados por el aspirante a la candidatura a la Presidencia Municipal, Juan Manuel Paat Fernández, calificaron como “farsa de abierto favoritismo y opacidad la encuesta para beneficiar al subsecretario de Gobierno de la zona norte, Gaspar Nah Miss”.

Quienes dijeron ser fundadores del partido y haber apoyado a Layda Sansores para llegar al poder tras 25 años de lucha, se dijeron decepcionados de Morena y su dirigente, por hacer a un lado a quienes trabajaron por cambio verdadero, con la esperanza de elegir candidatos que no repitan vicios del PRIAN, pero resultaron peores.

Advirtieron de voto de castigo masivo para Morena, que pese a la farsa de encuestas y prácticas de dedazo, se quedarán en el partido, pero recordaron que “en las urnas la votación es libre y secreta, y no se puede obligar a la ciudadanía a apoyar a personas resultado de fraudes”.

Las encuestas “son farsas. No se hicieron. Fueron inventadas en el escritorio del chilango Erick Reyes. Se supone que hicieron dos sondeos entre los hecelchakanenses, pero nadie sabe cuándo y dónde”.

La situación es similar en todos los Municipios. Por eso los candidatos morenistas no sólo tendrán que luchar contra el gran lastre que les representa la pésima imagen de la gobernadora Layda Sansores, a quien al menos el 66 por ciento electorado repudió hace dos años en las urnas, sino contra un partido corrompido por un dirigente más interesado en hacer negocios para cuando tenga que salir corriendo de Campeche, al acabársele el poder.

En Campeche se impuso el dedazo de la gobernadora a favor de Jamile Moguel Coyoc. Sabe que si Biby Rabelo va por la reelección será difícil ganarle en buena lid, y por ello Sansores San Román encabeza los ataques en su contra, un día sí y el otro también. De lo que no se han percatado es de la poca eficiencia de esos ataques, muchos de los cuales les han salido contraproducentes.

EMPROBLEMADAS DOS UNIVERSIDADES

La dos instituciones de educación superior de Ciudad del Carmen —Tecnológica de Campeche y Autónoma del Carmen— enfrentan serios problemas de inviabilidad que conducirían a sus presumibles cierres, si no reciben apoyos federal y estatal en el menor tiempo posible.



Las autoridades de ambos niveles de Gobierno conocen el laberinto en que se encuentran.

Los rectores han sido precisos en sus expresiones, pero han fracasado en ubicar canales de auxilio. Ningún área educativa o financiera gubernamentales interviene para analizar los conflictos que mantienen en la ruina a esas dos universidades. Son añejas las exposiciones. También es viejo el desdén y el olvido. Las afectaciones que resentirían los jóvenes no parecen interesar a nadie, pese a la realidad que reflejan los hechos.

El antepasado sábado sacudió a los carmelitas en particular y a los campechanos en general la explicación del rector de la Universidad Tecnológica de Campeche (Utcam), José del Carmen Díaz Martínez, de que para sanear en parte las finanzas requerirían el presupuesto de 15 años, además de que quedarían por solventar los adeudos por laudos laborales, que significan 50 millones de pesos.

¿Se investigaron las razones de la deuda que impide la concreción de proyectos con diversas dependencias? ¿Por qué no se ha atendido la consideración de corrupción que permea y obstaculiza las posibilidades de proporcionar otros servicios que permitirían que obtengan recursos adicionales para abonar a las deudas que enfrentan?

Hay que recordar que los créditos fiscales que enfrenta la Universidad Tecnológica del Campeche aparecieron tras las revisiones de las auditorías Superior de la Federación y del Estado. ¿Quiénes aparecen como responsables de la malversación de los recursos? ¿Hasta dónde se avanzó en las averiguaciones?

La crisis que enfrenta la Universidad Autónoma de Carmen está relacionada con los pagos a jubilados sindicalizados y de confianza. El rezago data desde 2022. La situación laboral, a decir del exvocero Jorge Luis Sansores Domínguez, se complica por la intención de las autoridades de dividir a sindicalizados y de confianza. A los primeros les entregan abonos y a los segundos no. La problemática se agrava porque los juicios laborales no son grupales, sino individuales.

La gobernadora Layda Sansores San Román sabe de las incidencias, Por eso sacó de la Rectoría a José Antonio Ruz Hernández y dejó en su lugar a Sandra Martha Laffón Leal, con la pretensión de dejar ilusoriados los derechos de los jubilados.

La intervención de la gobernadora es clara. Dividir a los extrabajadores y reducir las tensiones mediante amenazas y otras maniobras. Y esa conducta indudablemente conduce al agravamiento de las relaciones entre el personal y las autoridades educativas.

Empieza en ambas universidades un estira y afloja en 2024. O prevalece el diálogo, el análisis y la cordura, o el riesgo llevará al emprendimiento de acciones para obtener lo ganado a pulso. En ese sentido lo más dañino será la afectación a terceros, los estudiantes.

EXPEDIENTE es elaborado con aportaciones de periodistas y colaboradores de TRIBUNA. Comentarios, opiniones, quejas, denuncias, elogios, ofensas, agradecimientos y sugerencias al correo electrónico: expedien75@hotmail.com