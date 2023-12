Expediente: 10 de diciembre de 2023

LAYDA SANSORES, EN PLENO PROSELITISMO

El sábado antepasado en la invasión 20 de Noviembre, donde entregó títulos de propiedad en su cada vez más decaída “Caravana del Jaguar”, y lunes y miércoles en que encabezó las “posadas del Jaguar” en las colonias Samulá y Jardines, la gobernadora Layda Elena Sansores San Román intensificó su abierto y descarado proselitismo regalando despensas, rifando electrodomésticos y una motocicleta, como premio principal.

Nadie sabe el costo de estos eventos, que es evidente sale del presupuesto estatal, aunque sería difícil saber de qué partida específica, porque la transparencia no es cualidad de esta Administración. Lo evidente es la desesperación de la gobernadora Sansores por tratar de reposicionarse en el ánimo popular, harto de sus ausencias y nulos resultados.

Las encuestas la ubican entre las peores gobernadoras del país, con los resultados más nefastos en los rubros de salud, seguridad, atracción de inversiones, generación de empleos y cercanía con la gente. No sólo eso. Gracias a su pésimo desempeño, Andrés Manuel López Obrador ya no tiene el respaldo mayoritario de los campechanos como hasta hace dos años.

Los errores, el desgobierno, la corrupción, el nepotismo, el descarado saqueo de los recursos públicos, las arbitrariedades y el acoso a los medios críticos y a los adversarios políticos del Gobierno de Layda se los están cobrando al Presidente, y de acuerdo a los pronósticos, podrían representar en junio de 2024 un caudal de votos de castigo.

Tal vez por eso sus asesores creen que regalando espejitos a la gente humilde podrían atraparlos de nuevo, y asegurarlos como votos para su partido y su candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo. Habrá que preguntarles entonces si los consideran humildes o ignorantes.

Será difícil recuperar la simpatía popular que tuvo López Obrador en Campeche, porque no cumplió sus promesas. Por el contrario, traicionó a los carmelitas al no traer a la Isla las oficinas de Pemex, pues decidió llevárselas a Villahermosa, Tabasco, y los recortes federales a Campeche han sido los más graves de los últimos sexenios.

En sus “posadas del Jaguar” a Layda Elena la acompaña o representa su hermanita Laurita, presidenta del DIF Estatal; y en el Municipio de Campeche Jamile Moguel, a la que impulsa como candidata a la Alcaldía por Morena. Es de suponerse que en los eventos en los restantes Municipios estarán a su lado los personajes que impulsará para que sean candidatos a alcaldes o diputados locales.

La hermanita, dicen los matraqueros del Gobierno, a quien lleva a todos los eventos y “posadas” para que la conozcan, podría quedarse con el interinato, en caso de que Layda Elena sea llamada por algunos meses al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, lo que objetivamente se ve muy lejano, si coincidimos en que la corcholata presidencial lo que requiere es sumar y multiplicar, no restar y dividir.

Aún así, nos advierten que la gobernadora seguirá muy activa estos días. Encabezará las “posadas” y entregará millonarios apoyos antes de irse de vacaciones de Navidad y fin de año a la Ciudad de México, de donde retornaría en los primeros días de enero, para intensificar sus eventos populistas de “reyes jaguares”, donde repartirá miles de juguetes a los segmentos más pobres de la entidad.

Como es evidente, no busca proponer planes de desarrollo o estrategias para sacarlos de la miseria, sino aprovecharse de sus necesidades, tirarles migajas y lavarles el cerebro para que voten por los candidatos de Morena. Política a la antigua, igual que cuando militaba en el PRI.

Lo que Layda ignora es que los campechanos tienen bien abiertos los ojos. En la colonia 20 de Noviembre, por ejemplo, la gente no fue a saludarla ni a agradecerle nada, pues nada ha hecho que los beneficie. “Venimos a ver con qué nos van a engañar, pero que no crea que con sus despensitas volveremos a votar por ellos. Los títulos de propiedad desde hace tiempo los venían gestionando algunos activistas de Movimiento Ciudadano”, señalaron algunos asistentes. “Agarra lo que te den y vota por la oposición”, enseñaba Layda en sus tiempos de opositora. La enseñanza ahora se le revierte.

En el Municipio del Carmen la pinza pretende cerrarla el “rehabilitado” sobrino cómodo Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores. Ayer actor frustrado, hoy derrochador de recursos públicos para cooptar liderazgos y medios de información en intento de recuperar la plaza, y mañana quien sabe. Los agravios se recrudecieron con el Gobierno sansorista, y los isleños están furiosos.

Mala estrategia es pretender que Seso Loco reconcilie con los carmelitas, cuando su especialidad es todo lo contrario, sembrar intrigas, provocar divisionismo, alentar la polarización y clavarse todo el billete disponible. Aún se recuerda que padecieron sus embates el difunto Gómez Cazarín y el alcalde Pablo Gutiérrez, por lo que hoy se ve como una paradoja que busque unidad quien ha venido sembrando discordia.

Lo lamentable es que sigue el desgobierno. Si en lugar de sus eventos populistas se sentara a planear estrategias para que Campeche salga adelante, impulsar el desarrollo económico, atraer fuentes de empleo, reducir la inseguridad, mejorar hospitales y abastecer de medicamentos, probablemente habría la posibilidad de atacar el desencanto social. Pero no. Falta inteligencia, sobriedad, emoción, unidad y trabajo para lograr un buen gobierno.

RENATO SALES HEREDIA, FISCAL A JUICIO

El proceso electoral que se avecina, en que el fiscal general del Estado, Renato Sales Heredia, aspira lo mismo a ser presidente municipal, líder del Congreso, diputado federal o senador de la República, permitirá a los campechanos emitir un juicio objetivo y realista respecto a su desempeño como servidor público. De entrada, esta indefinición de sus verdaderas aspiraciones revela muchísima inseguridad.

Además nos habla de gandallismo y desesperación para continuar figurando en la vida pública. Sabe que los resultados negativos lo han acompañado desde que fue procurador general de Justicia del Estado, y como fiscal su desempeño empeoró. Y no se diga de su paso como comisionado nacional de Seguridad y subprocurador en la Ciudad de México.

Los expedientes se le acumularon. Recuérdense los casos de Digna Ochoa cuando fue subprocurador en la Ciudad de México, y que le valió el descrédito internacional, mientras que tiene una denuncia en la Auditoría Superior de la Federación, por la desaparición de un equipo de espionaje con valor superior a los 800 millones de pesos. Hay quienes aseguran que ese equipo está al servicio de la gobernadora Layda Sansores, y que de ahí se han obtenido las grabaciones contra los adversarios políticos de este régimen.

En el ámbito local, Renato fracasó desde hace 12 años, cuando el gobierno de Fernando Eutimio Ortega Bernés, en cuyo periodo fungió como procurador, ofreció esclarecer el asesinato del líder del Frente Campesino “19 de Octubre”, Armando García Jiménez, ocurrido en abril de 2011. No pudo con el paquete y fue una de las presiones que lo llevaron a renunciar. O mejor dicho, a callar quiénes fueron los beneficiarios de ese crimen.

Lo peor es que Layda Sansores en aquellos años, como activista social, prometió a la familia de Armando García que el hecho sería investigado y sancionado, pero ahora como gobernadora no le exigió a su fiscal Renato desempolvar el caso y dar con los culpables. Al contrario, se fueron acumulando otros expedientes, y la inseguridad se acrecentó en territorio campechano.

El desempeño de Sales Heredia como fiscal estatal ha sido mediocre y su impotencia lo llevó incluso a amenazar a un joven carmelita, Luis Laynes, que le reclamó que gracias a la ineptitud de la Fiscalía, el asesino confeso de su hermano, quien ya había sido sentenciado, pudo salir en libertad. El indignado Laynes acusó al fiscal de corrupción por este evidente caso de injusticia, y como respuesta recibió amenazas e insultos.

Hay decenas de ejecuciones sin resolver, con la incidencia delictiva en aumento, y el fiscal como si nada. Se ha preocupado más por integrar e inventar expedientes contra los adversarios políticos de su jefa la gobernadora, pero han sido tan burdos los inventos, que no hay detenidos. Sus dos obsesiones, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas y Eliseo Fernández Montúfar, se han sabido defender con la ley en la mano, mientras Renato se quedó con las ganas de satisfacer esos anhelos de venganza.

Hace dos meses nos enteramos, en voz del dirigente estatal de Morena, el chilango Erick Reyes León, que Sales Heredia estaba buscando la forma de irse de la Fiscalía, pero nada tonto, quería que su partido, Morena, le garantizara un buen espacio político. Pidió ser presidente municipal o líder del Congreso, ser candidato a diputado federal o a la senaduría. Sólo le faltó aspirar a rey feo del Carnaval.

Nada le garantizó Reyes León. Por el contrario, se mofó de sus desbocadas aspiraciones, lo calificó como gandalla, y al final lo “bateó” pidiéndole que fuera con la gobernadora Sansores a externarle sus inquietudes. Hasta el momento no tiene nada seguro y se comenta que está tratando de amarrar una posición plurinominal para que no tenga que hacer campaña.

Sabe que si se somete el escrutinio público y al sufragio libre y secreto, el juicio del pueblo por su pésimo desempeño va a ser implacable, y está consciente que si vuelve a perder una elección, sería el fin de su carrera política, si recordamos que sus pretensiones por la Alcaldía de Campeche fueron estropeadas por Biby Rabelo de la Torre, quien le puso una felpa que aún le provoca pesadillas.

Por lo pronto, ya vimos que por la Alcaldía no irá. Layda Sansores, sin pudor, recato, ni asomo de vergüenza, se ha dedicado a placear en eventos oficiales, como “La Caravana del Jaguar” y “Las posadas del Jaguar”, a su candidata Jamile Moguel, con lo que no sólo viola las leyes electorales, sino que confirma que sus añejos pregones de democracia fueron tan falsos como el color de su cabellera.

Renato tampoco va por el Senado, porque esa posición se la habrían reservado a Aníbal Ostoa, y la diputación federal está en disputa por varios aspirantes, de manera que tendrá que resolverse por la vía de la encuesta, y no es Sales el que lleva la ventaja. La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado seguirá en manos de Antonio Jiménez, porque su entreguismo y sumisión serán difíciles de superar por alguno otro de los suspirantes.

Así las cosas, hasta el momento nadie le garantiza nada a Renato. No tiene nada seguro, y tal vez no le vaya a quedar más remedio que permanecer en la Fiscalía armando expedientes falsos contra los enemigos de su jefa la gobernadora, y para continuar con el espionaje a todo el que le pueda representar un riesgo.

Su descrédito no le garantiza votos a Morena, y lo que Claudia Sheinbaum necesita es candidatos que atraigan votantes a las urnas. Ya no tendrá el efecto “López Obrador” a su favor y el rechazo social hacia la figura presidencial se irá acrecentando conforme avancen las campañas, y se comprueben sus promesas incumplidas y los malos manejos de quienes lo acompañaron en el Gobierno. Ya se verá.

IMPRESIONA DESGARRIATE en 4T

Aficionada a la poesía, la gobernadora Sansores San Román pronuncia sin cesar encendidas loas a su admirado presidente Andrés Manuel López Obrador —el mejor en la historia de México, según ella—, sin detenerse en el análisis y menos en pruebas.

Es su versión, interés y posición, en agradecimiento a las mercedes que ha recibido de esta Administración. Pero falta a la verdad, y dada su avanzada edad y limitadas inclinaciones, sería muy difícil que reconociera que el Gobierno de la cuarta transformación ha resultado un fiasco en muchos, sí, muchísimos temas.

No ha sido transparente, la corrupción sigue imbatible, afectó importantes programas, en detrimento de depauperados sectores, no cumplió la promesa de que el país tendría un mejor sistema de salud, incluso por encima de Dinamarca, la inseguridad están en trágicas estadísticas que rompen récord en la historia del país, cuando aún le quedan 10 meses en el poder a López Obrador. Hoy a los morenistas la realidad se les viene encima.

Por eso debió arderles la información del periódico capitalino Reforma del antepasado sábado 25 de noviembre, que reveló que las megaobras emprendidas por la Administración de López Obrador, desde su proyección original hasta ahora, han tenido un sobrecosto de 468 mil millones de pesos.

Habría que añadir las pérdidas derivadas de la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y los costos del fraude en Segalmex y el fracaso en el Instituto de Salud para el Bienestar, para tener idea del volumen excesivamente alto —y no previsto— de recursos gastados por el Gobierno de la 4T, por la improvisación, el desconocimiento de las áreas operadas e indudablemente la excesiva e imparable corrupción.

Vayamos por partes. El costo original presupuestado para el Tren Maya era de 186 mil 753 millones de pesos, y al ser ejercidos 514 mil 217 millones, se tiene un sobrecosto de 327 mil 464 millones. Casi se triplicó lo previsto inicialmente.

Para la refinería de Dos Bocas se presupuestaron 190 mil 928 millones de pesos y con el ejercicio de 308 mil 563 millones, existe un sobrecosto de 117 mil 635 millones, o sea un 62 por ciento de más.

Para el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” se consideró un gasto de 92 mil 920 millones de pesos, y con lo ejercido de 116 mil millones, su costo ascendió a 23 mil 060 millones, un 25 por ciento arriba de lo anunciado. Pese a que el AIFA ha recibido subsidios por 2 mil 115 millones de pesos, sigue operando en números rojos, o sea, fue una pésima inversión.

Así, originalmente en los tres proyectos se consideró un gasto de 470 mil 621 millones de pesos, y con lo ejercido hasta ahora —pues no han aterrizado—, que asciende a 938 mil 780 millones de pesos, el sobrecosto actual es de 468 mil 159 millones de pesos, el doble de lo inicialmente previsto.

Ese exceso, compara la fuente, equivale al presupuesto de Petróleos Mexicanos, o la Secretaría de Educación Pública o la Comisión Federal de Electricidad o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

¿Por qué la violenta elevación del costo de las tres megaobras presunción e insignia del Gobierno de López Obrador? La razón es sencilla: errores de cálculo y planeación, carencia de análisis de viabilidad y rentabilidad, excesiva opacidad, a grado tal de ocultar la información relativa al manejo de los recursos, indudable corrupción y desconocimiento de los funcionarios de Gobierno encargados de la concreción de los proyectos.

Esa es la triste realidad. Es el inaudito fracaso del Gobierno de la cuarta transformación, que deberán pagar los contribuyentes mexicanos. Vistas así las circunstancias, en aras de la congruencia, el reconocimiento y la aceptación de la verdad, ¿acomodaría la señora Sansores San Román su discurso a la realidad?

¿Continuará con su apologética a López Obrador y su Administración sin bases sustentables? ¿Terminará su ensalzamiento a la fracasada figura presidencial, o permanecerá en la fraseología engañosa que ya todos conocemos?

Ahí está la realidad monda y lironda, y la advertencia de que en la promoción de la candidatura presidencial de la continuidad aumentan los riesgos, la permisividad y la tolerancia, la cancelación de investigaciones y la probabilidad de que los autores de los desgarriates continúen por los cerros de Úbeda o los caminos de la inmunidad y la impunidad.

¿Dirá algo de todo lo descrito la gobernadora Layda Elena Sansores San Román en sus Martes del Jaguar? Que recuerde que el silencio es complicidad y confirmación de engaño. Si necesita mayor información sobre el desgarriate, podríamos proporcionarle datos de otras esferas de la administración pública federal, cifras, aspectos irregulares, corrupción y violaciones a las leyes.

MÁS MENTIRAS DEL MORENISMO

A petición de Layda, el presidente Andrés Manuel López Obrador accedió a reducir el costo de las tarifas de energía eléctrica, se lee en lonas fijadas a lo largo y ancho del territorio estatal, tras una visita oficial del tabasqueño. Pero, ¿a partir de cuándo?

A los muchos campechanos que se tragaron esa píldora, los recibos recientes los han devuelto a la realidad. No hubo ninguna reconsideración tarifaria, sino por el contrario, observan incrementos que muchos consumidores estiman en un 30 por ciento en relación con el bimestre anterior.

¿Dónde quedó eso de no robar, no mentir y no traicionar? El eslogan perdió sustento y credibilidad ante las ocurrencias y la incapacidad de los gobiernos emanados de la cuarta transformación o transformación de cuarta, como muchos analistas corrigen.

Al consumidor no lo pueden engañar. Los recibos de cobranza son los medios de probanza. Las quejas sobre la mentira de los cuatroteístas proceden de todos los sitios de la entidad, y van en aumento conforme entrega la Comisión de Electricidad sus papeletas.

En la última semana pobladores de Carmen, Candelaria, Hopelchén, Campeche, Hecelchakán y Tenabo denunciaron los abusos en el cobro de las tarifas eléctricas y advirtieron que si no proceden a la reconsideración, como fue el ofrecimiento presidencial en supuesta solicitud de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, no pagarán el consumo.

Por si fuera poco lo anterior, empiezan a brotar las quejas de los maiceros de que López Obrador se burla de los productores. Al iniciar la temporada de siembra de maíz, llegaron tarde los fertilizantes y otros insumos, que no fueron gratuitos, como ofreció, por lo que tuvieron que cubrir parte del costo.

Ahora la acusación es contra la política de la empresa Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), creada precisamente en este sexenio, y que acumulaba un fraude de más de 15 mil millones de pesos.

Segalmex opera de diversas maneras. Recibe la producción y no cubre el pago, o a través de coyotes machetea el precio a los campesinos, que ante la falta de recursos se ven obligados a entregar su maíz. Otras formas cuidadosamente manejadas impiden que los involucrados en la transa puedan ser denunciados penalmente.

Los ratones no cambian de costumbres, y como siempre, los gatos no se interesan en someterlos. Pero, ¿y la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, donde está? La pregunta procede de labriegos de Escárcega, que señalan que no cuentan con su respaldo, porque está más preocupada por dirimir diferencias con adversarios políticos y opositores al cuatroteísmo que por ayudarlos.

EXPEDIENTE es elaborado con aportaciones de periodistas y colaboradores de TRIBUNA. Comentarios, opiniones, quejas, denuncias, elogios, ofensas, agradecimientos y sugerencias al correo electrónico: expedien75@hotmail.com