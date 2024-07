EXIGEN A LAYDA PONER EMPEÑO EN EL COMBATE A LA DEPREDACIÓN DE PULPO

INCERTIDUMBRE A HORAS DE INICIAR LA TEMPORADA DE CAPTURA

Al admitir que las expectativas no son halagadoras para la temporada de pulpo, que inicia mañana en los primeros minutos del 1 de agosto, José Virgilio Pérez Chan, presidente de la Asociación “Pescadores en Defensa del Mar”, exigió a la gobernadora Layda Sansores poner más empeño en la vigilancia por mar para evitar la depredación.

Expuso que el Gobierno Federal quizá no sepa lo que ocurre en Campeche, pues envía a los inspectores para terminar con la corrupción, pero siguen actuando de esa manera.

Por esa razón, la gobernadora Layda Sansores debe ponerle más empeño a esa vigilancia con su personal, y cuidar las especies en veda, el medio ambiente, pero ese trabajo no es en tierra, sino en el mar.

Expuso que las expectativas de los pescadores no son buenas, pues están conscientes de que la vigilancia para evitar la depredación de la especie no ha sido la correcta, no la hubo como marca la ley.

Los inspectores de la Conapesca han trabajado en tierra, no en el mar, cuando deben evitar la captura del producto o que lo saquen antes de tiempo.

Es una lástima para el sector pesquero que sigamos viviendo este tipo de situaciones, con este tipo de inspectores que tenemos.

Tienen que vigilar y procurar que se cumpla con a ley, con jimbas, y si eso ocurriera estamos seguros de que tendríamos producto para trabajar como realmente sabemos hacer.

La temporada pasada de captura del octópodo fue bastante difícil, incluso tuvieron que ir a buscar producto cerca de Isla Arena, en Calkiní, y lograron entre 60 y 70 kilos, lo que no hubo en las costas de Campeche. “Con 20 ó 30 kilos sería suficiente para el sostén familiar”, refirió.

Pérez Chan expuso que al iniciar la captura este 1 de agosto, “calarán” cómo está el producto, verán las señales de si hay o no pulpo, por eso sólo enviará dos lanchas y dependiendo de lo que capturen decidirán si irán más embarcaciones.

Pidió que al terminar la temporada de captura este 15 de diciembre, las autoridades inspeccionen las embarcaciones para ver qué capturan y proteger a la especie que entra en veda, pues sólo así el próximo año habrá buena producción, del 70 u 80 por ciento.

