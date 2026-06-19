ESTAMOS HASTA LA MADRE DE LA SIMULACIÓN DE MAGISTRADOS DE PAPEL, ADVIERTE LEY SABINA CAMPECHE

ANUNCIA TENDEDEROS VIRTUAL Y PRESENCIAL EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO

Al anunciar que realizará un tendedero virtual y luego otro de manera presencial en las afueras del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), la colectiva Ley Sabina Campeche advirtió que “las mamás ya estamos hasta la madre de la simulación de magistrados de papel, de discursos prefabricados y de valores que sólo existen en sus boletines de prensa”.

“Mientras ellos fingen impartir justicia, las crías siguen esperando y las madres seguimos cargando con todo, por eso aunque manden granaderos habrá tendedero, porque la dignidad no se negocia y el silencio ya se les acabó”, puntualizó en una publicación en su página oficial de Facebook.

“Alcen las lonas morras que se vea lo que tanto se empeñan en esconder”, sentenció Ley Sabina Campeche, y anunció que la publicación del tendedero virtual de deudores alimentarios “Papás de corazón, pero no de obligación”, lo realizará el próximo 21 de junio.

La colectiva dio a conocer los requisitos, para quien quiera participar en la elaboración de su cartel para su difusión: Nombre completo y fotografía del deudor alimentario, número de hijas e hijos que se encuentran en situación de abandono, tiempo transcurrido desde el abandono, acompañado de una breve narración de los hechos, así como el posible lugar de residencia del deudor.

Además, el cuerdo admisorio del juicio en trámite (ya sea el que determina la pensión alimenticia provisional, guarda y custodia o, en su caso, los resolutivos de la sentencia definitiva), mediante fotografía legible o escaneo del documento.

Se advierte que no se publicarán casos que no cumplan con los requisitos establecidos.