Enrique Guzmán causa indignación por su respuesta sobre supuesto abuso

Enrique Guzmán sigue emitiendo declaraciones equivocadas que parecen hundir aún más su reputación frente al público y los medios de comunicación.

Luego de que hace unas semanas fue acusado de supuestamente abusar de una menor de edad, pues según Emilio Morales, existe un video que podría llevarlo hasta la cárcel, el cantante se intentó defender pero terminó causando gran indignación por su respuesta.

Fue durante la presentación a la prensa de ‘La caravana del Rock & Roll’ que Guzmán fue cuestionado nuevamente sobre dicho tema, por lo que sin titubear dio una fuerte respuesta.

“¿Tú tienes conocimiento de esa fotografía? ¿la conoces? ¿la has visto?”, cuestionó el cantante a la reportera que le recordó el tema y ella respondió: “Sí señor, un compañero, el que dio la declaración tiene ese material”.

Alzando la voz, Enrique Guzmán señaló “La pregunta es ¿la conoces?, yo no y me gustaría mucho porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita me encanta”.

El cantante estaba en una rueda de prensa.

Dicha declaración está dando mucho de qué hablar pues muchos esperan que dicha respuesta haya sido dada de manera sarcástica y otros más señalan que probablemente no dijo “me encanta” y la frase fue distorsionada por el audio.

En redes sociales, los comentarios no se han hecho esperar y usuarios han manifestado su molestia ante las declaraciones de Enrique Guzmán.

“Este tipo es nefasto”, “Y de corridito lo dijo, asqueroso”, “Lo normalizado que está la conducta de este tipo. Sigue trabajando, anda como si nada, la gente de su medio lo saluda”.

Las redes sociales estallaron contra el cantante.

¿De qué acusan a Enrique Guzmán?

Hace un par de semanas, Enrique Guzmán fue acusado de supuesto abuso a una menor, luego de que el exmánager de Sylvia Pasquel, Emilio Morales, dijo haber visto un video que comprobaría el delito.

“Yo creía en Enrique Guzmán, yo le daba el beneficio de la duda a Enrique Guzmán y luego me enteré de cosas que no puedo presentarlas (…) Lo único que te puedo decir es que por ahí existe un video, donde Enrique Guzmán está abusando de una menor”, dijo el representante.

Fuente: Radio Fórmula