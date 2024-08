EN VEZ DE BLOQUEOS CARRETEROS, ATASTECOS DEBEN PRESIONAR DIRECTO A LA CFE PARA EXIGIR FIN A APAGONES: GUERRERO

Los habitantes de Atasta se enojan con justa razón por la constante falta de energía y la tardía respuesta de la Comisión Federal de Electricidad para atender los reportes, pero deberían protestarle directo, con el superintendente, porque tienen derecho a exigir, afirmó José Alejandro Guerrero Cabrera, secretario del Ayuntamiento.



Expuso que la inconformidad ha orillado a esos usuarios a cerrar carreteras, lo cual representa un problema para la ciudad, porque esos bloqueos son ilegales, por lo que legalmente ya están con la idea de no permitirlos, pues es tema no inherente a la Comuna, aunque reprobó que la CFE no eficiente su servicio.

Convocó a la ciudadanía a la presionar directamente a la autodenominada empresa de clase mundial, con el superintendente, para ejerza su derecho a exigir buen servicio.