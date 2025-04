EN REDES: POLICÍAS DE MARCELA QUITAN MOTOS CON PLACAS DE YUCATÁN AUNQUE NO ESTÉN VENCIDAS, SE QUEJAN

El cibernauta Ángel Isaac F. D., alertó a quienes tienen motos con placas de Yucatán de que la policía de Marcela Muñoz no acepta tarjetas de circulación de ese Estado, pese a que aún tiene vigencia, lo que además generó reacciones como “No pensé que anduvieran tan hambreados allá”, y “….A mí me han querido levantar el carro y quitar placas de Monterrey, pero no pueden porque la fecha de vencimiento está en la tarjeta”.

Ángel Isaac escribió en su publicación: “Me tocó de malas que la moto que compré tiene placa de Yucatán y ando tarjeta de 2024, pero en el vecino Estado aún no puedes pagar 2025 y aún así me quitaron el vehículo pese que la tarjeta de circulación vence en junio”.

Creo que nadie de Yucatán anda tarjeta de circulación 2025, así que si entran a Campeche, aguas, que no te hacen válida la tarjeta de circulación 2024. Abusados los que tienen placas de Yucatán en Campeche, agregó.

Otras reacciones fueron: “Hubieras dicho que está de paso we, que apenas veniste hoy”, y a la pregunta de si mostró la publicación donde la sección de Placas de Yucatán anuncia que la lámina vence el 31 de mayo de 2025, respondió: “Sí, pero no quisieron porque estamos en Campeche”.