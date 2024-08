EN PLENA MISA, SACERDOTE EXPULSÓ DE LA IGLESIA A MUJER PORQUE SU BEBÉ ESTABA LLORANDO

¿HIZO LO CORRECTO?

En redes sociales se dio a conocer el video donde un sacerdote decidió expulsar de la iglesia a una mamá porque su bebé estaba llorando.

Sin embargo, ella no aceptó la decisión del sacerdote y lo cuestionó fuertemente: «Cuando usted me diga que a la casa de Dios no pueden entrar los bebés ahí si me salgo».

Según las imágenes, la mujer estaba sentada en una de las primeras bancas del templo y, en sus piernas, se encontraba su pequeño bebé, quien comenzó a llorar de repente.

Esto fue lo que provocó que el padre detuviera la misa, y le pidió a la mujer que abandonara el lugar “Cuando vamos a un lado, los niños se quedan en casa”

Sin embargo, ella no aceptó la decisión del sacerdote y lo cu