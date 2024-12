PRI Y MORENA SON LO MISMO

Ante el lamentable papel que desempeñan quienes gobiernan bajo las siglas de Morena, se creó el Observatorio Nacional de la 4ª Transformación, que aglutina simpatizantes de ese partido para defender su “proyecto de nación” y desterrar los vicios del viejo régimen. Una de sus colaboradoras, María de los Ángeles Huerta, en su artículo “Layda y Lavalle, destapando la cloaca”, reprueba la conducta de la goberladrona Layda Sansores.

“No es aceptable que no se castigue con suficiente determinación a los funcionarios y sus actos corruptos y malas prácticas… La decisión de Layda Sansores de incluir en su gobierno a Jorge Lavalle ⎯un presunto delincuente acusado, y en su momento encarcelado, por el asunto Odebrecht⎯ ha dado un pésimo mensaje no sólo al morenismo militante, sino sobre todo, a la sociedad entera… Esto no hace justicia a un movimiento que se ha planteado como fundamental principio el combate a la corrupción”.

Habrá que advertir a la periodista guinda que el Gobierno de Todos los Corruptos Sansores es un sumidero lleno de estiércol, que si destapa esa cloaca encontrará toda la corrupción que prometió desterrar, pues Layda y su familia llevan seis décadas saqueando Campeche con la complicidad del viejo y del nuevo régimen, ambos igual de corruptos. Cambiaron los colores, mas no las mañas.

OBSERVATORIO NO OBSERVA

María de los Ángeles Huerta forma parte de los Comunicadores del Pueblo, mecanismo del Observatorio Nacional de la 4T que busca garantizar que se respeten los principios de ese movimiento, que son no mentir, no robar y no traicionar, porque “el desarrollo y el progreso de México sólo serán posibles si logramos erradicar de manera definitiva la corrupción”.

La periodista expone que “eventos como el de la gobernadora Layda Sansores justificando incansablemente la presencia de Jorge Lavalle en su gabinete campechano… es una situación que la izquierda organizada… no puede tolerar ni mucho menos ver con tibieza o indiferencia… pone a nuestro movimiento en manos de muchos de los corruptos neoliberales que hoy están disfrazados de guinda”.

Si bien Huerta asegura que Observatorio Nacional cree que “la política puede y debe hacerse de un modo diferente” y que no serán “una pragmática izquierda que no quiere escuchar ni ver lo que le pica los ojos”, le preguntamos ¿qué acciones emprenderán ante la “situación” de Sansores, que fue “tolerada y vista con tibieza” por la Presidenta Sheinbaum y la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde?