EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 31 JULIO 2024 

TRES AÑOS DE ABANDONO.

No tiene nada que inaugurar la goberladrona Sansores. Tras doce meses más de inactividad, con mínimas e insignificantes obras, nula atracción de inversiones, total incapacidad de crear empleos, turismo cada vez más menguante, grave problema de inseguridad y alarmante estancamiento económico, que tiene a los campechanos sobreviviendo la inmundicia que resultó su nefasto Gobierno.

Sin embargo, debemos tener presente que la cínica y sinvergüenza goberladrona ha manejado presupuestos históricos que en sus tres años suman más de 70 mil millones de pesos… que no se ven por ningún lado. ¿Dónde está el dinero de los campechanos? Por el lado que se quiera ver, ya sea salud, educación, seguridad, economía o turismo, con Layda estamos peor en todo. La sirvienta del presidente López Obrador fracasó y debería renunciar y largarse.

Es agobiante ver que agonizan nuestros sectores productivos ante la indiferencia de una goberladrona que está más ocupada en desviar recursos que en rescatar esas actividades. Pescadores, agricultores, ganaderos y apicultores sólo han recibido desdén y ridículas despensas para palear su miseria. Los maquiladores abandonan el Estado, mientras las empresas locales cierran sus puertas. Es una verdad irrefutable, que con Layda estamos peor que nunca.

AMBICIÓN O URGENCIA DE PODER.

Se le han multiplicado los enemigos a Alejandro Moreno. La madriza mediática que recibe ahora habla de millonarios inmuebles en la Ciudad de México y en Houston, y hablan de triangulaciones a través de empresas de su hermano Emigdio. A eso hay que añadir la ola de críticas que recibe al intentar perpetuarse en la dirigencia del PRI hasta el 2032. Al respecto, El Financiero, en su columna Confidencial del jueves, nos actualiza.

“Está aún por verse que el INE apruebe en un mes la legalidad en torno de la reforma del PRI. El partido entregó sus documentos a última hora, pero no se descarta que le hagan nuevos requerimientos, y será hasta que los complete, cuando comiencen a correr los 30 días de plazo para validar la modificación estatutaria. De hecho, la consejera Carla Humphrey comentó que ‘le sorprendió mucho’ este madruguete tricolor, pues ‘llevamos décadas en que los estatutos (renovados) se presentaban, y hasta que la autoridad electoral no los determinaba como legales, no podían hacer ninguna actuación’. Así que Alito Moreno podrá andar posando para la foto con su registro para reelegirse, pero no debe aún cantar victoria”.

Debe considerar Alejandro Moreno los tiempos del INE, pues corre el riesgo de que le desaprueben sus reformas y le echen a la basura su reelección. Bien dicen que la ambición termina por romper el saco. ¿Tanto le urge tener poder?