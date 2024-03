EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 30 MARZO 2024

JAMILE EXHIBIDA.

Mientras Layda Sansores intenta politizar la protesta de los policías, alegando que “tenemos partidos y actores que intentan dinamitar el dialogo…”, su candidata Jamile Moguel pretende capitalizar el movimiento para Morena ofreciendo un acercamiento con la gobernadora, mientras envía apoyos, comida y presta asesorías y tratamientos gratuitos.

“Les quiero apoyar a ustedes y al movimiento… mi única intención es apoyarles… a una compañera tuya le acaban de hacer unos estudios, todo eso nosotros lo estamos absorbiendo… la intención es ver si ustedes… pueden llegar directo a la persona que queremos que escuche… no tengo ninguna intención más que acercarlas… de que manera podemos hacer esta vinculación…”.

Entonces, ¿quién politiza la protesta? ¿Jamile Moguel? ¿No le da vergüenza a la mandataria? Haciendo política barata, Layda Sansores rifa motos, otorga bonos, boletos de cine y regala estufas para persuadir a los policías de no correr a la criminal Marcela Muñoz y a su camorra de bandidos foráneos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. Esas son formas de politizar el problema, no de resolverlo. De nada servirán los regalos, pues continuarán los malos tratos. ¡Fuera Marcela! ¿Qué no lo entiende aún?

VOTO DE CASTIGO.

La columna Pepe Grillo del pasado martes, publicada en La Crónica de Hoy con el título “Layda, Voto de Castigo”, comenta sobre el desgobierno de Layda Sansores y las repercusiones de su terquedad por mantener al frente de la policía a la comandanta criminal, Marcela Muñoz. Se las reproducimos textualmente.

“El conflicto entre el Gobierno de Campeche y la policía estatal ha dado lugar a varias marchas de protesta, cada una más grande que la anterior, al grado de que el asunto de los policías quedó rebasado. Se protesta por la gestión en general de la gobernadora. Dicen allá que no se habían visto protestas tan numerosas en el Estado.

Tal parece que es cierto aquello de que Layda Sansores genera consenso, pero en contra. El asunto ya prendió los focos amarillos en las oficinas de Morena, porque en sus gritos los manifestantes llaman a un voto de castigo en la elecciones de junio para la 4T, lo que ya es otra cosa.

De ahí que, se comenta, los principales interesados en que haya diálogo y pueda terminar el conflicto son los propios morenistas del Estado, que no quieren que la terquedad de Sansores les genere castigo en las urnas”.