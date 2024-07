EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 30 JULIO 2024

65 MIL MILLONES PERDIDOS.

Ante la duda de lo que podría informar el jueves la sinvergüenza goberladrona Sansores, se entrevistó al foráneo titular de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental (SAIG) de Campeche, Miguel Gallardo, quien no supo dar explicación de qué obras y acciones se han realizado. Sigue siendo un misterio en dónde están los más de 70 mil millones de pesos que ha manejado esta nefasta y opaca administración.

No hay obra pública estatal que ampare esos millones extraviados de las arcas campechanas, y a juzgar por los dicho por Miguel Gallardo, que no supo enumerar las obras de la jaguara, terminará hablando de las obras del Gobierno Federal, como el ineficiente Tren Maya, los inconclusos acueductos de Calakmul y Carmen, el polémico Tren Ligero, que está en pañales, o el lento dragado del río Palizada.

Sobre las trascendentales cinco obras de impacto social que realizaría en los 13 municipios, que anunció en su primer informe de labores, la goberladrona no ha hecho ninguna. No hay municipio que no se queje del abandono en que los tiene el nefasto Gobierno sansorista, cuyo impacto social real ha sido mayor pobreza y miseria, menos seguridad, nulos empleos y escasa atención médica. ¿De qué va a informar la sinvergüenza goberladrona? ¿Dónde están los más de 70 mil millones?

SALDRÁ ESTIÉRCOL DE AMLO.

El pasado jueves comentamos que el narcogobierno de Andrés Manuel López Obrador se alista para reformar al Poder Judicial, para que los jueces sean electos por el pueblo y pueda así la delincuencia organizada promover a sus juzgadores. Ese mismo día se ¿entregaron o arrestaron? a El Mayo Zambada y a un hijo del Chapo Guzmán en Texas, Estados Unidos, cuyos interrogatorios confirmarán que sí tienen complicidad con el Gobierno Federal morenista.

El Universal, en su editorial Bajo Reserva, coincide el pasado pasado en que se abrirá la cloaca de estiércol del Gobierno de López Obrador, ahora que está por saberse el origen de su estrategia de abrazos, no balazos”, que tiene a México sumido en la inseguridad. Sintetizamos.

“…todo pintaba relajado en Palacio Nacional… La tarde del jueves todo cambió con la detención de Ismael El Mayo Zambada, ejecutada por las agencias estadounidenses… La mañanera (del viernes)… reflejó un brusco cambio en el estado de ánimo presidencial… Zambada puede contar la historia de lo que en este sexenio se hizo o se dejó de hacer frente al narco…”.

Todo cae por su propio peso. El narcopresidente tiene el agua al nivel del cuello. Por eso ya se quiere ir ya a La Chingada. ¿No podrá llevarse a la goberladrona?