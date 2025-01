EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 30 ENERO 2025

OTRA MENTIRA DE LAYDA.

No cabe duda que la goberladrona Layda Sansores es una mentirosa contumaz. Pareciera que su senilidad ha hecho que se le olviden las cosas, pero la realidad es que es una embustera. Es mentira eso que dijo en su ridículo Jaguar de que desde hace 20 años no se construye vivienda social en Campeche.

Por citar un ejemplo que refresque su obsoleto y oxidado cerebro, en el sexenio de Fernando Ortega Bernés (2009-2015) se edificó en la capital el fraccionamiento San Francisco, atrás de la colonia Miguel Hidalgo, el cual fue innovador en la construcción de viviendas verticales armadas con estructuras de fierro en las cuales utilizaban moldes para vaciar el concreto.

En el sexenio de Alejandro Moreno Cárdenas se construyó poca vivienda social. Las peores fueron las 100 casas de Carzabela, cuyos problemas estructurales y de calidad han sido denunciados en repetidas ocasiones al Infonavit y a la cínica goberladrona Layda Sansores, quienes se han negado a ayudarles. ¿Por qué miente la anciana mandataria? ¿No le informa bien Fela Herrera?

LA PESADILLA DEL REFRENDO.

Es tan ineficiente e insensible el secretario de Administración y Finanzas, Jezrael Larracilla Pérez, que pese a tener conocimiento de las larguísimas colas que se forman para pagar el mentado refrendo vehicular cada mes de enero, fue incapaz de instalar módulos adicionales que agilicen a los campechanos ese trámite.

¿Por qué no ofreció la opción del cobro en línea para simplificar el pago a los usuarios? ¿Por qué no instaló módulos adicionales o alternos? Sabe que es muy elevado numero de refrendos que se pagan cada mes de enero para evitar el cobro de recargos, pero aún así al abusador secretario Larracilla Pérez le valió madre. Las colas no bajan ni en las noches, por lo que ha sido una verdadera pesadilla cumplir con esta obligación.

Vale la pena recalcar la ineficiencia e insensibilidad que nuevamente muestra la Safin, pues es claro reflejo del maltrato que el Gobierno de Todos los Corruptos Sansores da a los campechanos en sus dependencias. ¿Otro ejemplo? Se ha denunciado que en la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana también es deficiente la atención a los ciudadanos, a los que “gestores autorizados” cobran una “cuota” para agilizar los trámites. ¿Lo sabrá la goberladrona Sansores, que se pasa media semana fuera de la entidad?