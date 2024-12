EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 30 DE DICIEMBRE DE 2024

SE MANTIENE COMO CASI LA PEOR.

Recién se publicó el ranking Mitofsky de gobernadores y gobernadoras de México correspondiente al mes de noviembre, y nuevamente el estudio de Roy Campos confirma, ratifica, asevera y certifica que la corruptísima y sinvergüenza goberladrona Layda Sansores es casi la peor mandataria de México, ligeramente superada por la aún más nefasta rata de Guerrero, Evelyn Salgado.

El ranking de Mitofsky es constante en señalar que los gobernantes con mayor aprobación ciudadana son aquellos que tienen gobiernos emanados de partidos opositores al del presidente, y que los peores pertenecen a Morena, partido que prometió no robar, no mentir, no traicionar y acabar con la corrupción, pero que resultó más mentiroso, corrupto y ladrón que sus antecesores.

Los rankings de gobernadores al finalizar el 2023 señalaban que Layda era la segunda peor del país, y se mantiene en el mismo puesto ahora que termina el 2024. Estos indicadores ¿servirán de ayuda a los Comunicadores del Pueblo del Observatorio Nacional de la 4T? No acabará la corrupción en Campeche mientras gobiernen los Sansores. ¿Qué harán al respecto?

REFERENTE DE CORRUPCIÓN

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad e Integralia Consultores señalaron seis años atrás que “el financiamiento y el gasto ilegal en campañas políticas eran los mayores problemas de la democracia electoral en México… (porque) afecta la equidad en la contienda, encarece las campañas y fomenta el desvío de recursos públicos”. Sin embargo, ese problema se acentuó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues se mantuvieron las mismas mañas y sólo cambiaron los rostros.

“Están documentadas otras tres irregularidades de Morena en procesos electorales. La primera viene de 2023, cuando Televisa mostró videos de colaboradores de Layda Sansores recibiendo dinero en efectivo en las oficinas del Gobierno de Campeche antes de la elección estatal de 2021. Los funcionarios alegaron que el dinero era para ‘gestiones en favor del pueblo’. No obstante, el entonces gobernador interino Carlos Aysa González fue nombrado embajador en República Dominicana y su hijo, diputado federal del PRI, se unió a Morena”.

Pero, ¿Qué podía haber cambiado con la goberladrona Layda Sansores si, al igual que López Obrador, toda su vida ha sido una corrupta? Los personajes señalados en el reportaje de MCCI aún colaboran con ella, mientras la familia Aysa Damas vacaciona cómoda e impunemente en el Caribe. Las mismas mañas del pasado, con nuevos beneficiarios.