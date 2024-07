EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 29 JULIO 2024 

DESINFORMARÁ EL JUEVES.

Crece la interrogante conforme se acerca el jueves… ¿Qué va a informar la sinvergüenza goberladrona si no ha hecho nada más que burlarse de la gente? Apenas han chan pavimentado algunas arterias de la capital con material de tan baja calidad, que con las lluvias ya presentan deficiencias —el mal trabajo se aprecia más en la avenida Colosio—, pero ¿en qué ha invertido los mas de 65 mil millones de pesos que ha manejado estos tres años? ¿Dónde están, que no se ven?

¿Hablará otra vez del inconcluso Tren Maya y del lento dragado del río Palizada que el Gobierno Federal realiza? El panorama económico de Campeche ha sido desolador con la goberladrona Sansores, es vox pópuli que no han dejado de cerrar sus puertas las maquiladoras que aquí operaban, dejando desempleados a cientos, y sin alternativa formal de empleo a la mano.

Lamentablemente también continúa creciendo la inseguridad por la entrada de grupos delincuenciales que llegan a extorsionar, robar y asaltar de la mano de Marcela Muñoz, la comandanta criminal que violentó a sus Mujeres Valientes. En términos de salud. La atención médica sigue siendo limitada y el desabasto de medicamentos continúa. Por eso insistimos en preguntar, ¿De qué va a informar la sinvergüenza goberladrona? Repetimos, ¿dónde están los más de 65 mil millones invertidos?

NOS VALE MADRE ROMEO.

Hay que adelantar a la sinvergüenza goberladrona que a los campechanos nos vale madre si su resignado amante comete o no la estupidez de casarse con ella. Y aunque nuestros colaboradores en Chiapas nos adelantan que no se consumará ese matrimonio, pues la familia de Romeo no la puede ver ni en pintura, es menester señalar que no es tema de un informe de labores.

Otra falta de respeto para todos es su necedad en no rendir el Informe el mismo día en que se festeja la emancipación política de Campeche, que es el 7 de agosto. La goberladrona Sansores, con el argumento de que es su cumpleaños, ha preferido largarse de vacaciones esos días y romper con la formalidad que durante décadas tuvo la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo.

Se espera que presida otro circo, como ha hecho cada año, con ridículo baile felino incluido, para distraer la atención de los más de 65 mil millones de pesos que ha ejercido y que no se ven invertidos por ningún lado. Posteriormente dejará a sus secretarios compareciendo en el Congreso local, mientras disfruta de unas lujosas vacaciones en algún otro país, desde luego, con cargo al erario campechano. Sinvergüenza y corrupta, por desgracia, hasta la muerte.