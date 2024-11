EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR:  28 NOVIEMBRE 2024

LAYDA, LA SEGUNDA PEOR.

Recién se publicó el ranking Mitofsky de gobernadores y gobernadoras de México, correspondiente al mes de octubre del presente año. El estudio de Roy Campos ratifica que la corruptísima y sinvergüenza goberladrona Layda Sansores es la segunda peor mandataria de México, sólo superada por otra aún más nefasta: Evelyn Salgado, de Guerrero.

El estudio demoscópico nuevamente señala que los gobernantes con mayor aprobación ciudadana son aquellos que tienen gobiernos emanados de partidos opositores al de la presidenta, pero además confirma que los peores 14 pertenecen a Morena, partido que prometió no robar, no mentir, no traicionar y acabar con la corrupción, pero que en los hechos resultó más mentiroso, corrupto y ladrón que los demás.

En Campeche, la goberladrona Layda Sansores sigue ignorando las recomendaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No vive en la medianía, sino en la misma opulencia priísta en que la creció su familia. Viaja en jets privados, helicópteros y avionetas pagadas por el erario campechano, y pasea en lujosas camionetotas conducidas por choferes y escoltadas por decenas de guaruras armados. Por eso es casi la peor del país.

$150 MIL AL MES QUIERE LA CÍNICA.

Otra prueba del cinismo con que se conduce la fodonga y corruptísima goberladrona Layda Sansores la vemos en su Presupuesto de Egresos 2025, donde plantea que ganaría un salario mensual superior a los 150 mil pesos. Para ella, ¿esa es la justa medianía que pidió la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿No que primero los pobres? No tiene vergüenza.

Es injusto que los trabajadores de esa tabla salarial, tengan que laborar todos los días por sueldos que no llegan a una quinta parte de lo que ganará la mentirosa, irresponsable, perezosa y desaseada mandataria por trabajar media semana. Se ausenta usualmente desde el sábado hasta el martes, que reaparece en su Martes de la Rata; los miércoles posa en sus audiencias ciudadanas, y los jueves y viernes se reúne con quien sea para llenar su agenda inútil.

Por eso Campeche decrece, se empobrece y se rezaga. La anciana no tiene idea de cómo gobernar, y como dijimos hace unos días, se confronta cada semana con cualquiera para dar de qué hablar y tratar de ocultar su falta de resultados y su rotundo fracaso. Lo bueno es que sólo le quedan 33.5 meses a su Gobierno. Lo malo es que cuando termine nos habrá sepultado a todos.