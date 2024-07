EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 27 JULIO 2024 

ELITISTA GOBERLADRONA.

En su último Jaguar, la goberladrona Sansores dio muestra plena de que ya perdió la razón, que está deschavetada, y que su servilismo no tiene límites. Al hablar de los alcances, formas y opiniones de la mentada reforma al Poder Judicial, salió con esta estupidez: “El Poder Judicial debe estar del lado del pueblo y no de la élite”. ¿Ahh sííí? ¿Y por qué no empieza haciendo eso mismo con su gris y nefasto Gobierno?

En Campeche le ha ido mal a ganaderos, agricultores, apicultores, pescadores y hasta a los comerciantes, que han tenido que trabajar en la informalidad. ¿Y qué ha hecho nuestro elitista Gobierno? Repartirle miserables despensas a ese pueblo al que dice estar de su lado, cuando en realidad sirve a los elitistas intereses de quienes la pusieron en el cuarto piso y colaboran con ella.

Vamos a simples matemáticas para ilustrar. ¿Cuánto estima usted que se lleva la elitista familia Bravo Muñoz cada mes del erario campechano? Para pagar sus lujosos viajes a Europa, las rentas de sus casas y sus onerosos salarios, fácil nos cuestan un millón al mes. Mientras el pueblo campechano sigue muerto de hambre, con su economía estancada, sin empleos y oportunidades. Que deje de decir estupideces la goberladrona y se ponga a trabajar.

EL SHOW DE ALITO.

Juan Manuel Asai, editorialista de La Crónica de Hoy, comenta de la decadencia priísta acentuada con la intención de una gavilla de perpetuar a Moreno Cárdenas en la dirigencia de ese partido. Titula su artículo “El show del terror de Alito”, y aquí le dejamos una breve síntesis.

“El PRI, en su etapa de secta suicida, muestra sin rubor sus miserias… quiere como líder vitalicio al más perdedor en la historia del partido… Alito ha salido mucho en los medios… por sus ostentosas propiedades con vista al mar… los integrantes de su secta le perdonan todo, mientras caminan por la orilla de un abismo… (son) una camarilla a la que sus simpatizantes le tienen sin cuidado… el desprestigio del PRI no arrancó con Alito, pero él ha perdido hasta el decoro y el profesionalismo…”.

Por primera vez en décadas llegaremos al cambio de Gobierno con una oposición totalmente mermada y tan arrodillada, que la misma noche de la jornada electoral se dijo perdedora —sin haber contado sus votos— y entregó la plaza a Morena. Gracias a eso los dirigentes de los partidos se seguirán sirviendo con la cuchara grande. La democracia tuvo precio… y lo cobraron bien!