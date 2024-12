EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 23 DE DICIEMBRE DE 2024

LA RUCA SE FUE A VACACIONAR.

El pasado 18 de noviembre criticamos que el imbécil que quebró Pemex y dejó en la ruina a las empresas proveedoras de El Carmen, a las que no les pagó por sus servicios prestados, haya sido recibido con bombos y platillos por la corruptísima goberladrona Layda Sansores. Su doble cara fue una mentada de madre a los empresarios de la “pinche islita”, que siguen sin aprender la lección.

Que la sinvergüenza y cínica goberladrona haya organizado a esos empresarios para que marcharan en protesta por el incumplimiento de los pagos de Pemex, no es mas que otro engaño para el que mandó al toxicómano, bruto y deschavetado sobrino Seso Loco a acompañarlos. ¿Con qué fin? ¿Acaso el Santo Niño del Riñón Donado les haría el milagro a cambio de una jugosa comisión?

La respuesta es sencilla: La anciana mandataria de redonda cabeza repintada ya abandonó la entidad para disfrutar sus lujosas y cómodas vacaciones familiares pagadas del erario campechano, y no volverá hasta después del día de Reyes. No le interesa que le paguen a los carmelitas y la presencia del artista frustrado Seso Loco en la protesta contra Pemex fue para que la protesta no crezca mas y para matizar su ausencia y valemadrismo.

RIDÍCULA PROTESTA CON SESO LOCO

Ni siquiera en Palacio Nacional se encendieron focos rojos porque detrás de la exigencia del pago estaría la goberladrona Sansores. Saben que le está dando atole con el dedo a los empresarios carmelitas, a quienes en privado jura que tienen su apoyo, pero en realidad no les ayuda en nada. Como dijimos líneas arriba, juega con doble cara.

Los engañaron otra vez, pero parece que no aprenden. Han sido muchas las veces que los empresarios carmelitas han solicitado a la sinvergüenza mandataria gestionar el cobro de sus adeudos en Pemex. En todas ellas Sansores anunció haber alcanzado acuerdos de pagos… que no llegaron porque sus acuerdos fueron una faramalla, como es todo en esta cuarta transformación.

Si en realidad tuvieran apoyo de la mentirosa mandataria, ya hubieran bloqueado ambos puentes y estrangulado el paso para obligar a la Federación a pagar, como han hecho otros empresarios y ejidatarios a los que no les pagaron del Tren Maya, y a ellos si les pagaron de inmediato. Pero esta protesta fue tan ridícula como la presencia del Seso Loco, y así no les pagarán nunca. Al tiempo.