EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 20 ABRIL 2024

LA MANDARON A CSM.

A la anciana gobernadora también le pareció oportuno aventarse un tiro con el exgobernador Salomón Azar García, a quien calificó de corrupto y represor… ¿así como ella? Parece que ve la aguja en el ojo ajeno, pero no ve la viga que carga en el propio. Con mucha educación y talento, Azar la mandó categóricamente al carajo. Leamos.

“Buenas tardes, lamento mucho no poder atender a su amable invitación para hoy a las 8 de la noche en su ‘circo, maroma y teatro: martes del jaguar’, pero como Usted ya debe estar enterada, me encuentro en la CDMX atendiendo temas de salud. Despáchese a su antojo.” Elegante término el de “Despáchese”, suena así como que puede ir a molestar a su progenitora, para no decir que a CSM.

Hay que puntualizar que estas confrontaciones semanales que encabeza Layda Sansores sólo buscan desviar la atención del fracaso que ha resultado su nefasto Gobierno: incapaz de atraer inversiones, crear empleos, reactivar la economía y mantener la seguridad. Que diga lo que quiera la próxima semana, que eso no le quita lo mensa, incompetente, ineficiente, cínica, sinvergüenza, corrupta, ladrona y criminal. ¿Será que le colgamos demasiadas medallas?

GOBIERNO FALLIDO.

Si Layda Sansores piensa que “las cosas están retranquilas en Campeche”, es porque vive en Sesolandia, ese lugar en donde todos quieren a los Sansores y al séquito de foráneos saqueadores, que para sentirse apreciados se autoalaban con sus miles de bots creados en 2021. Pero no, las cosas no están tranquilas, ni remotamente apacibles.

La ciudadanía está harta de ellos y sus fuereños que sólo ven a Campeche como un botín temporal. Son como una manga de langostas, arrasan todo a su paso, como hicieron en la Álvaro Obregón y ahora aquí. Desde el líder de Morena hasta los incrustados en las secretarías y dependencias saquean al Estado sin pudor, mientras a los campechanos les imponen una pobreza franciscana.

La gota que rebosó el vaso tiene nombre y apellido: Marcela Muñoz, una criminal que expuso la vida de las mujeres policías en un operativo fallido en Kobén, y hoy busca ser encubierta y protegida por la gobernadora Layda Sansores, que no ha dejado de minimizar las marchas y protestas. ¿Por qué tanta complicidad? Por solapar a la inepta guanajuatense ya tiene un gobierno fallido. Pues ¿qué tanto le sabe?