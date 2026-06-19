EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 19 DE JUNIO DE 2026

SANSORES NO EXHIBE PRUEBAS DEL MUNDIAL.

¿Alguno de los brillantes asesores de Layda Sansores podría recordarle que, según las encuestas, 8 de cada 10 campechanos creen que es una mentirosa? En su decadente show del jaguar de esta semana afirmó que mienten los medios de comunicación sobre que pagó 40 millones de pesos por transmitir en mundial en la Concha Acústica, pero una vez más, no mostró ninguna prueba.

Vamos a ser específicos: los campechanos no creen que la fiesta mundialista, que celebra todo el mes, haya costado 4.5 millones de pesos, como asegura. Y porque no tiene credibilidad, debió mostrar todos los contratos y facturas que firmó y pagó por los derechos de transmisión, renta de pantalla, audio, sillas y demás mobiliario requerido. ¿Por qué no los mostró?

Debe entender Layda Sansores que ha sido exhibida tantas veces mintiendo y manipulando hechos e información, que su palabra ya no vale nada, y por eso mismo es que los campechanos no le creen lo que dice y cuentan las horas de los 453 días que quedan de su corrupto e improductivo gobierno para que se largue, junto con su jaguar y su camorra de bandidos foráneos.

COMANDO ARMADO TOMA “PLAZA” DE SABANCUY.

En este Campeche seguro que tanto presume Layda Sansores, hace dos días acribillaron con al menos 30 balazos a Eddy Alejandro Sánchez Castañeda, en Sabancuy. Menos de 12 horas después, un comando armado publicó en redes sociales un video en el que comunicaron que “el CO2” será el nuevo líder de esa plaza. La ejecución y el video dejan muchas preguntas sin respuesta.

¿Para quién trabajaba el asesinado? ¿Qué nuevo grupo criminal tomó esa plaza? ¿Qué acciones emprendió Layda Sansores al respecto? ¿Para qué sirve su mesa de la paz si no combate a quienes se presumen dueños del territorio que gobierna ella supuestamente? ¿En manos de quién estamos? Lo sucedido robustece el señalamiento del gobierno norteamericano de que la mandataria tiene acuerdos con grupos criminales.

Mientras el discurso oficial insiste en que vivimos en un estado seguro, la realidad muestra que las “plazas” tienen “dueños” con fusiles de asalto para imponer su ley mediante el terrorismo comunitario. Campeche se desangra ante la indiferencia de el Gobierno de Todos los Sansores, que no reacciona, y que cuando lo hace, ya es demasiado tarde. ¿Y la “pieza clave” de Marcela Muñoz? ¿Para qué sirve?