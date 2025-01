EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 17 ENERO 2025

¿QUIÉN PAGA EL JAGUAR?

El editorial Política Confidencial, publicado ayer en Publimetro, de manera educada y prudente, da cuenta del despilfarro de recursos públicos de la goberladrona Layda Sansores en sus programas semanales del Jaguar, en el que junto con familiares, colaboradores e integrantes de su círculo gay cantan, bailan, recitan, tocan la guitarra e improvisan una que otra ridícula payasada. Reproducimos textualmente.

“Layda Sansores, gobernadora de Campeche, volvió a ser el centro de atención, pero no por su trabajo al frente del Estado, sino por su ya famoso programa en línea. Esta vez, Sansores dejó el despacho por un rato y se aventó casi dos horas frente a las cámaras en una mezcla de plática y espectáculo, como si fuera una estrella de late night. ¿Lo más curioso? Estrenó su nueva ‘obra maestra musical’: Tenemos Presidenta con A. No sabemos si la canción logrará entrar al top de las listas de éxitos, pero lo que sí sabemos es que este show cuesta. Y no precisamente en términos de audiencia, sino en el tiempo y los recursos que deberían estar destinados a atender los problemas de Campeche”.

“Porque, seamos honestos, ¿quién gobierna mientras se conduce un talk show nocturno? Mientras Layda sigue explotando su faceta de conductora, muchos se preguntan si este tipo de actividades realmente son la mejor manera de usar el tiempo de los funcionarios públicos, especialmente cuando los contribuyentes son quienes pagan los salarios. ¿Será que busca cambiar la política por el espectáculo? ¿O simplemente está ensayando para su próxima carrera como cantante? Sea como sea, la morenista Layda Sansores no deja de sorprendernos y su show promete seguir dando de qué hablar”.

Cada semana se utilizan recursos y espacios públicos, además de los equipos, materiales y personal de la televisora estatal para producir, editar y transmitir el ridículo show del Gobierno de Todos los Corruptos Sansores, en el cual la anciana conductora difama a enemigos y críticos, miente de sus despilfarros y errores, distorsiona los hechos ocurridos y desinforma sobre la realidad de Campeche.

¿Quién gobierna mientras conduce? Su sobrino drogadicto y deschavetado que apodan el Seso Loco. Es quien quita y pone secretarios en el gabinete, quien se encarga de recolectar los “diezmos al doble” de toda obra o material que licita el Gobierno, quien pone candidatos en Morena, quien dirige el centro de espionaje y quien decide las estrategias oficiales a seguir.

Los resultados están a la vista: Campeche sigue decreciendo económicamente, se incrementan la inseguridad y el desempleo y los servicios de salud cada día son más escasos. Por eso la goberladrona tiene que darse la tarea de salir los martes a su show semanal a desmentir esta realidad y repartir pinochos, mientras a ella le crece la nariz, la boca… y hasta los pellejos.