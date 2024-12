EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 14 DICIEMBRE 2024

QUE LAVALLE SALVARÁ A MORENA.

Reporta el portal La Política Online que después de asistir a la toma de protesta de Eduardo Ramírez como gobernador de Chiapas el domingo pasado, la goberladrona Layda Sansores viajó de Tuxtla Gutiérrez a la Ciudad de México sentada al lado del secretario de Organización de Morena, Andy López Beltrán, a quien pidió ayuda ante el “distanciamiento” de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A lo largo del vuelo, la corruptísima Sansores justificó el nombramiento que otorgó al expanista Jorge Luis Lavalle, encarcelado por Andrés Manuel López Obrador por su involucramiento en los sobornos de Odebrecht. No le reprochó que fue un chivo expiatorio de su padre, pero alegó que “puede conseguir el voto no morenista para que la 4T no pierda las elecciones en 2027” si se diera una alianza entre PRI y MC, y que “le sumaría más militantes a Morena en la entidad”.

¡ASPM! Erick Reyes resultó ser un pobre imbécil que no les suma votos, por lo que requieren la ayuda urgente del Pashita Lavalle. ¡Para Ripley! Y por si faltaba un prieto en el arroz, la perversa mandataria dejó entrever que Lavalle coordinadoría la campaña 2027, en la que tendrán “un candidato de corte ciudadano apoyado por el morenismo y otros partidos”. ¿Tan graves son los daños que ha causado Sansores a Morena? ¿Podrá Lavalle revertirlos?

Y si Lavalle coordinará Morena, ¿dónde pondrá el deschavetado Seso Loco al recién reclutado Ernesto Castillo Rosado? Esto se pone divertido.

LAYDA CONFUNDIRÍA A SUS PARES.

Para el columnista de La Jornada, Enrique Galván Ochoa, no pasó desapercibido el desafío de la corruptísima goberladrona Sansores a la “respetuosa” sugerencia” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Reproducimos.

“Ya había advertido Andrés López Beltrán el riesgo de que surjan divisiones en las filas de Morena. La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, designó como secretario de Promoción Económica a José Luis Lavalle, exsenador panista con antecedentes penales; todavía lleva en la muñeca un brazalete de control judicial, archienemigo de la 4T. Se le preguntó su opinión a la presidenta Claudia Sheinbaum y dijo que ella no lo hubiera invitado. Desafiante, la gobernadora morenista contestó: se queda. ¿Con qué le estará pagando Lavalle?”

Sansores ignoró la educada recomendación de la presidenta y ratificó al expresidiario Lavalle. Tras su soberbio desplante, se brincó las trancas y realizó su “petición de apoyo” a Andrés López Beltrán. Habrá que preguntarle entonces quién manda, si la primera o el segundo, porque lo que está haciendo podría “confundir” a los otros 31 gobernadores.