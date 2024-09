EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 12 SEPTIEMBRE 2024

ABERRANTE DICTADORA.

No sorprendió que la cara política de la goberladrona Sansores sea tan espantosa como la física. Ayer comentamos que nació gandalla, traidora y autoritaria. Faltó advertir de su bajeza y perversidad para manipular la ley a su antojo, para secuestrar familiares de críticos u opositores y luego justificar ese abuso con una supuesta carpeta de investigación sin fundamento.

Tal fue la suerte que padeció el padre del senador mocista Daniel Barreda Pavón, detenido como criminal en su domicilio en horas de la madrugada, usando personal de la prostituida y vergonzosa Guardia Nacional. Pregúntese usted, ¿por qué la corrupta goberladrona no aplicó ese peso de la ley a los delincuentes armados detenidos en el retén de Hopelchén por el Ejército Mexicano? A esos sí, los liberó y exoneró de inmediato.

¿Sería porque eran amigos y patrocinadores de su candidata perdedora, Jamile Moguel, con quien posaban sonrientes en varias fotografías? Se confirmó así que la goberladrona Sansores ha prostituido al Poder Judicial y usa la ley para reprimir a sus adversarios. Tenemos entonces una dictadora al frente del Gobierno, una grave aberración de la política. Qué lamentable.

TIRÁNICO FRACASO.

La arbitraria detención del padre del senador mocista, Daniel Barreda Pavón, ordenada por la goberladrona Sansores con el fin de entorpecer la votación de las bancadas opositoras del Senado contra la reforma judicial, no cumplió su cometido. Otros actores políticos de Morena sobornaron con éxito al senador veracruzano, Miguel Ángel Yunes Márquez, para obtener el voto que necesitaban para aprobarla.

Ayer comentamos que la dictadora mandataria no digiere aún haber sido excluida, relegada y despreciada del gabinete de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo. Y en su urgencia de verse reconsiderada y congraciada no dudó en ordenar la arbitraria, prepotente y autoritaria aprehensión perpetrada contra el padre de Barreda Pavón. Quiso vestirse de heroína, pero a nivel nacional quedó exhibida como la hampona bandolera impresentable que realmente es.

Los campechanos no debemos perder de vista que la goberladrona Sansores buscará en quien descargar su frustración política que acumula con este nuevo fracaso. La ira sansorista creció y no tardará en caer como una peste sobre sus críticos, opositores y adversarios. Ya no verá quien se la hizo, sino quien se la paga. Es momento de extremar precauciones. Estemos atentos.