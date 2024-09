EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 10 SEPTIEMBRE 2024

¿SE ACABÓ EL ASFALTO?

Lleva un mes afectada la avenida Gobernadores, y los vecinos y comercios aledaños no ven para cuándo llegue el asfalto que ponga fin al muladar que les dejaron. ¿Por qué tanto atraso en terminar esa arteria? ¿No programó bien sus gastos la corrupta goberladrona Sansores? ¿O no le pasan los reportes de las afectaciones que producen sus calles raspadas y con baches?

También en el Circuito Baluartes lleva un par de semanas suspendida la obra por falta de asfalto. ¿Qué pasa que nadie informa? Ni siquiera la sirvienta del Seso Loco que cobra medio millón de pesos al mes como vocero y difusor de eventos en Comunicación Social, la Pelona Wallas Patrón, ha aclarado por qué el retraso en los trabajos de la patética repavimentación que realiza su patrona.

Siguen sin reparar los detalles de señalización en las avenidas que ya asfaltaron, y en las zonas en las que hay escuelas, no pusieron los pasos peatonales y topes para evitar accidentes. ¿No están enterada la goberladrona que ya inició el ciclo escolar? ¿No debería ser más importante la seguridad de los niños campechanos que sus viajes a la capital? ¿O es prioritario ir de lamebotas a Palacio Nacional?

INUNDARÁN AEROPUERTO.

Quienes realizan la construcción de la vía para el Tren Ligero —que en realidad es un autobús pesado—, encapsulan y reducen el canal de drenaje que corre paralelo a la avenida Héroe de Nacozari. Cuando se presenten lluvias severas, no descarte que se inunde el aeropuerto al no tener el agua para donde correr. Es el problema de planear las cosas con el hígado y no con la cabeza.

¿Será porque, al igual que pretenden hacer con los jueces con la mentada reforma judicial, para las magnas obras de la 4T eligieron constructor sin experiencia en elección abierta? Por eso fracasaron. El Tren Maya no opera con electricidad como se planeó inicialmente; Dos Bocas no refina gasolina y el Tren Interoceánico sigue siendo un bosquejo en papel.

¿Quién proyectó el Tren Ligero? Porque la incompetente e inexperta constructora a la que asignaron la obra no realizó estudios de suelo, no se percató que es acalché y comenzó a rellenar con sascab. Al ver que no se compactaba, hubo que levantar el relleno para echar piedra, pero han reducido el ancho al canal de drenaje, lo que traerá inundaciones en zonas que no las padecían. ¿Por esos daños responderá la servil y corrupta goberladrona Sansores?