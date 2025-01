EMPRESAS LOCALES ADEUDAN MÁS DE 500 MP A GREMIO DE CARGA Y DESCARGA “16 DE JULIO” EN #CARMEN

QUE PETRÓLEOS MEXICANOS TODAVÍA NO LES PAGA: DANIEL GÓMEZ

Ciudad del Carmen.- El presidente de la Cooperativa de Autotransportes de Carga y Descarga “16 de Julio”, Daniel Gómez Martínez, reveló que unas 5 empresas locales adeudan más de medio millón de pesos a agremiados, y que el argumento de esas proveedoras de Pemex es que no les pagaron como supuestamente ocurrió con otras en diciembre pasado.

Expuso que van más de dos meses que no han aportado recursos a la “16 de Julio” en Carmen, lo que afecta a 30 socios, quienes no han dejado de brindarles servicio pese a que han tenido la intención de decirles que ya no para no acumular más la deuda, pero eso los dejaría prácticamente sin ingresos.