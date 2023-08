‘El Chapo’ envía carta a juez denunciando violaciones a sus derechos humanos en prisión de EU

Joaquín “El Chapo” Guzmán envió una carta a un juez federal para denunciar discriminación y violaciones a sus derechos humanos en el penal de máxima seguridad de Colorado, en donde se encuentra recluido desde 2019.

En la carta dirigida al juez federal Brian M. Cogan, quien sentenció a cadena perpetua al fundador del Cártel de Sinaloa, Guzmán Loera afirmó que en la prisión de Florence no le permiten a su abogada entregarle documentos en español de su proceso legal, pese a que los fiscales saben que no habla inglés, lo que constituye “una discriminación muy grande y una violación a los derechos humanos”.

“Señor juez, aquí en la cárcel saben que yo no sé inglés y los fiscales que están al frente de las reglas siempre me han traído copias en español con respecto a mi situación jurídica. Le dijeron a mi abogada que depositara aquí en la cárcel lo que me traía en español, que ellos me entregarían los documentos y hasta el día de hoy no me los han entregado”, dice la carta escrita a mano y fechada el 9 de julio, cuya traducción al inglés se hizo pública un mes después en los registros de la corte.

“El Chapo” afirmó que desde hace cuatro años, cuando llegó al penal, su abogada dejó un diccionario para él debido a que no habla el idioma y dos años después entregó transcripciones de los testigos en su contra, sin embargo, ni el diccionario ni los documentos le han sido entregados a la fecha.

Afirmó, que hay una mala intención en las acciones de las autoridades penitenciarias y destacó que la excusa que se le da para impedir que tenga acceso a documentos en español es el riesgo de fuga, esto debido a que escapó dos veces de penales de máxima seguridad en México.

“Todo es a conciencia y mala fe a mi persona. Para todo usan la bandera (de) que porque Guzmán se fugó de la prisión en México, una salida absurda para tratar de justificar sus anomalías”, afirma en su carta.

El capo mexicano pidió al juez Cogan su intervención para poder acceder a las pruebas y documentos del proceso en su idioma nativo, así como reuniones con su abogada, Mariel Colón, en las que puedan discutir dichos archivos.

“Con respecto a mi situación jurídica, es un derecho que todo preso tiene, y ellos lo saben que están violando el derecho del preso. Escribo a través de la cárcel y también a través de mi abogada por la razón que están deteniendo mi correspondencia y por esa razón me veo obligado a escribirle a través de mi abogada. También gracias de antemano, le agradezco”, concluye la carta de Guzmán.

La defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán busca desde finales del año pasado la liberación del capo, quien fue sentenciado a cadena perpetua por delitos como tráfico de drogas, uso de armas de fuego, entre otros.

FUENTE: LATINUS