EL AHORA DIPUTADO FIFÍ ANTONIO JIMÉNEZ PRESUME LOS NUEVOS PARADEROS… ¡PERO NO USA TRANSPORTE PÚBLICO!

En un intento por tratar de calmar la inconformidad ciudadana ante la destrucción y reducción de espacios públicos en el malecón y diversos puntos de la ciudad, medios afines al Gobierno de Layda Sansores y diputados de Morena encabezados por el pastor morenista Antonio Jiménez, presumen los nuevos “paraderos”, que a simple vista no garantizan durabilidad, ni protección a los usuarios en época de lluvias.



Desde luego esos detalles no interesan a los legisladores morenistas, ya que difícilmente lleguen a pararse en dichos espacios para esperar transporte público.

Los “paraderos” se ven sencillos, y el material utilizado puede ser dañado por la corrosión que caracteriza a nuestra entidad, lo que abre la sospecha de que no hubo estudios de impacto ambiental, de suelo, del clima húmedo, entre otros no menos importantes.



Hasta el momento, el Gobierno de Layda no ha dado a conocer costos de los llamados Ko’ox, que más bien parecen otra ocurrencia de su Administración.

Así, mientras miles de campechanos esperan camión durante horas y pagan más, gracias a la Ley de Movilidad, los funcionarios y legisladores ni se inmutan porque se movilizan en camionetas con aire acondicionado, ante lo cual deberían usar por lo menos una semana el transporte público para que palpen la realidad.

Mientras tanto, el titular del Instituto Estatal del Transporte (IET), exdiputado Jorge Luis López Gamboa, no ha dicho nada al respecto, y teniendo como antecedente que su papel en el Congreso fue gris, poco se espera de él.



¿Atole con el dedo en materia de transporte?