DIPUTADO DE MORENA AFIRMA QUE NEGATIVA DE LA MUJER A HACER LONCH O A TENER RELACIONES SEXUALES ES MICROVIOLENCIA; PIDE CREAR INSTITUTO DEL HOMBRE

Marte Alejandro Ruiz Nava, diputado local morenista de Tamaulipas, al propuso el Instituto del Hombre para atender lo que consideró casos de “microviolencia”, en donde las mujeres no le echen lonch a su pareja o no mantengan relaciones sexuales con el pretexto de un dolor de cabeza.

El legislador consideró como microviolencia que la mujer no le haga lonche a su pareja, de igual forma si le levanta la voz, y finalmente si la mujer no mantiene relaciones sexuales porque le duele la cabeza.

“Si vamos a la situación de violencia, de igualdad, en el sentido de que la mujer se siente violentada por el hecho de que simplemente un hombre le levante la voz, de la misma manera si la mujer le levanta la voz al hombre, si no le hace lonche, que también se puede decir que es un microsituación de violencia, si no comparte una noche con él, es decir, que le duele la cabeza y no quiera tener una relación sexual, también es microviolencia, pues no está cediendo a estar con su pareja”.

El legislador lamentó la falta de una dependencia especializada en atención a los hombres que sufren violencia, cuando hay “un montón de instituciones a favor de la mujer” como la Fiscalía de la Mujer, el Instituto de la Mujer y próximamente la Secretaría de la Mujer que fue creada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

En automático deben ser creados, ni debemos luchar por eso, pues si se habla de una igualdad, se debe de hablar de que deben existir estas mismas instituciones que benefician a los hombres, de igual manera como se beneficia a las mujeres, sentenció.

Aunque el diputado señaló que no le dará tiempo para realizar la propuesta en el Congreso local, pues pronto concluye el periodo, expuso que hay una ley de participación ciudadana para recabar firmas y ‘lograr despertar consciencias no solamente en hombres, sino también mujeres”, porque, dijo, ¿Cuántas mamás van a ver a sus hijos sufrir por este tipo de leyes y que el hombre no tiene dónde refugiarse?

Cortesía: Info7.