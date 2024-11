DENUNCIAN QUE NI SIQUIERA UN KILÓMETRO DE CARRETERA HA SIDO REPARADO EN ATASTA PUEBLO

LARGAS FILAS DE VEHÍCULOS YA PROPICIARON ENFRENTAMIENTOS

Ejidatarios de Atasta Pueblo tendrán reunión con el representante de la Sedena, encargada de la reparación de la carretera federal 180, para preguntarle por qué no avanza la obra, pues no salen de 200 metros, reveló el vecino Francisco Montes, cuya afirmación contradice lo externado por el diputado de Morena, Daher Puch Rivera, de que los trabajos llevan 70% de avance.

El residente atasteco expuso que en los 12 kilómetros de carretera que comprende esa parte, a entre 8 y 10 le quitaron el asfalto y se volvieron un lodazal con las lluvias, y recalcó que no hay avance real.

No ha sido reparado siquiera un kilómetro, pues no salen de 200 metros, y al representante militar le preguntarán por qué no avanzan, lo que genera filas de vehículos que esperan de 2 a 3 horas para circular.

Los encargados no buscan qué hacer, todo indica que no tienen la capacidad para realizar trabajos de construcción de carretera, y al parecer los trabajos terminarán en octubre de 2025, expresó.

Francisco Montes reveló que la molestia de los conductores por esperar mucho tiempo para circular, propició que un trailero golpeara con un batecito de madera a un banderero (encargado de la señalización vial), quien fue hospitalizado para ser atendido de la herida en la cabeza.

También criticó que el poblano responsable de las carreteras aquí en Campeche (de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes) no se haya dado una vuelta por Atasta para supervisar, y de seguro es porque no lo dejaron realizar la obra.

VER VIDEO