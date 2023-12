De tres mil a cuatro mil casos de IRAS cada semana: Salud

Incrementaron las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) en Campeche, y cada semana se confirman de tres mil a cuatro mil casos, de acuerdo con la Secretaría de Salud (SSA) Federal.

En lo que va de la temporada de influenza estacional 2023-2024, Campeche es el séptimo Estado con más casos diagnosticados de Otros Virus Respiratorios (OVR), principalmente del Virus Respiratorio Sincitial (VRS) que afecta sobre todo a menores de edad y embarazadas; también predomina la influenza A (H1N1).

El VRS es una enfermedad viral común y causa síntomas leves parecidos al resfriado, sin embargo, de no recibir tratamiento oportuno puede generar infecciones pulmonares graves.

Las OVR a nivel nacional han sido diagnosticadas principalmente en los grupos de edad de uno a cuatro años, menores de un año y de cinco a nueve.

Hasta la semana 48 de la temporada de influenza estacional 2023-2024 han sido confirmados mil 031 casos positivos a OVR, principalmente en el Estado de México, Ciudad de México, Aguascalientes y Jalisco.

De los mil 031 diagnósticos de OVR, el 68 por ciento corresponde a VRS, seguido del 13 porcentual a enterovirus/rinovirus, 7.0 a parainfluenza, otro 7.0 a metapneumovirus, y 3.0 a adenovirus.

Campeche, con 30 casos al corte del 30 de noviembre del 2023, resultó el noveno Estado con más diagnósticos positivos de OVR. Los informes indican que aquí han sido más los casos de VRS detectados de tipo A y B, seguidos de parainfluenza con positivos principalmente de tipo 3 y 4.

En el país, los menores de edad ha sido la población más afectada por los OVR, principalmente los de uno a cuatro años de edad, los menores de uno, aquellos de cinco a nueve, y los de 10 a 14.

Por tal motivo, el pasado 15 de noviembre la SSA Federal, a través del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave), emitió aviso epidemiológico.

La infección por VRS incluye cuadros leves a agudos graves, de no recibir tratamiento y diagnóstico a tiempo; los principales síntomas son secreción nasal, apetito reducido, tos, estornudos, fiebre, sibilancias, los cuales a menudo se manifiestan en fase. El VRS no siempre genera fiebre.

Hasta la semana 48 de la temporada de influenza estacional, el acumulado de casos sospechosos de Enfermedades Tipo Influenza e Infecciones Respiratorias Agudas Graves (ETI-IRAG) en Campeche era de 238, de los cuales 27 resultaron positivos a influenza, y también se confirmó una defunción.

