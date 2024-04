Cuelgan narcomanta amenazando a Marcela

un día de la megamarcha ciudadana para exigir el cese de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), Marcela Muñoz Martínez, en el puente de la autopista Campeche-Champotón apareció una n4rcom4nta dirigida a la guanajuatense firmada por CJNG.

El mensaje es: “Ya les cargó su p… m…e a ti y a todos tus perros Marsela, no cumplieron con el trato. No olviden que al Chikis ya se lo llevó la v…. por no cumplir. Att. CJNG”.

Elementos de la Policía Estatal y Guardia nacional retiraron la manta