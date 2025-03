CRISIS ECONÓMICA IMPIDE RESPETAR TRADICIÓN DE NO COMER CARNE LOS VIERNES DE CUARESMA, LAMENTAN

Al lamentar que las ventas no repuntan, la presidenta de Locatarios y Comerciantes Unidos de Ciudad del Carmen, la carnicera Deysi María Briceño Rosado, expuso que por la crisis económica las familias mexicanas ya no respetan las tradiciones de no comer carne los viernes de Cuaresma, pues hoy en día la preocupación comprar lo más barato que encuentren para comer todos los días sin importar fechas.

También criticó lo descuidado que el Gobierno de Pablo Gutiérrez tiene a la central de abasto, que exhibe mala imagen y de nada sirve comentarle a la administradora, lo que no sucedía en el anterior mercado, que estaba en mejores condiciones y recibía mucha clientela.