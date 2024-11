CONFRONTACIÓN POR MOTOTAXIS “PIRATAS”, ALERTAN EN DZIBALCHÉN

LO FOMENTA EL DELEGADO DE LA CTM: JUAN VILLARREAL

Juan José Uitz Villarreal, líder de la agrupación mototaxista en la comunidad de Dzibalchén denunció que Ariel Poot Ramos, delegado de Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Hopelchén, confronta a pobladores con el servicio de mototaxis.

Explicó que desde hace 10 años obtuvieron la concesión para prestar dicha opción de transporte público en esa Junta Municipal, contando con 9 unidades con claves proporcionadas por el Instituto Estatal de Transporte (IET).

“Estamos en busca de apoyo de las autoridades correspondientes para evitar algún conflicto en la comunidad, ya que Ariel Poot anda engañando a dzibalchenenses con la premisa de que pueden laborar sin tener permisos ni concesiones, y manipula a un grupo de personas a quienes vendió a crédito 10 mototaxis y de paso se adjudicó un porcentaje de comisión, como ha hecho en la cabecera de Hopelchén, de donde es originario y no hay concesiones”.

Uitz Villarreal señaló que fueron acusados por Poot Ramos de prestar servicio con concesiones apócrifas, pero desde el 2014 tenemos esas autorizaciones y es la tercera vez que renuevan, lo que realizan cada cinco años para seguir laborando, y son avalados con el Diario Oficial del Gobierno, el cual mostró.

Por último, recalcó que ellos no se niegan a que otras personas laboren, siempre y cuando también estén regularizados y realicen los trámites correspondientes y no trabajen como “piratas”, porque no queremos conflictos y llegar a otros extremos.