BARREDA Y YUNES TRAICIONARON AL PAÍS Y A CAMPECHE: PORTELA CHAPARRO

REFORMA GENERARÁ POBREZA, ADVIERTE

Como un día muy triste para México calificó Francisco Eustaquio Portela Chaparro, presidente del Colegio de Profesionistas en Derecho Barra de Abogados Asociación Civil del Estado de Campeche, la aprobación de la reforma judicial en el Senado, pues “va en perjuicio de la República, porque se sometió a un poder y generará pobreza”.

Tildó de “grandes traidores” a nuestro país y a Campeche tanto a Yunes Márquez como a Daniel Barreda Pavón, y que éste armó un teatro para justificar su ausencia en la votación del Senado.

“Nada tenía que hacer (Barreda) en el supuesto juicio de control judicial en la Sala de Juicios Orales, aquí en Campeche. Él tenía que haber cumplido con su deber con la República, pero no lo hizo. Ahí que se preocupe también Aníbal Ostoa”.

El litigante lamentó y criticó la postura de senadores del PAN, MOCI y PRD, pues “cedieron a las presiones del Estado, del Presidente de la República, y se le otorga el control total al Poder Ejecutivo, porque la aprobación en los congresos estatales es un hecho puesto que Morena tiene la mayoría en ellos”.

Es muy triste esa aprobación a la reforma conseguida por Morena con sus aliados PT, Verde Ecologista, ahora de MOCI y del senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez, que va en perjuicio de la República.

Por otra parte, también se quejó de la apatía de muchos mexicanos ante lo ocurrido, y se expresó: “No veo el apoyo de empresarios, estudiantes y amas de casa, por defender a las instituciones, al último poder contra el autoritarismo”.

“Veo una apatía terrible, decepcionante. A la gente no le interesa, a los propios abogados, muy pocos del colegio, que se quejan, se quejan pero no protestan, y con esa actitud sumisa y de no elevar la voz estamos permitiendo que unos pocos, porque no son muchos, atrapen los destinos de México”.

Cuestionó la ausencia de los empresarios, pues “tal parece que a ellos no les va a afectar la reforma; de las iglesias, y ahí están los ejemplos de lo que les pasa a las iglesias en Cuba y Nicaragua, y esa apatía la vamos a pagar.

VER VIDEO