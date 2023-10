Aún sin definir situación jurídica de ex funcionarios por desvío en SMAPAC

CONTINÚAN EN LIBERTAD, PERO NO PUEDEN SALIR DEL ESTADO

Hasta el próximo martes el juez de Control estará definiendo la situación jurídica de los ex funcionarios, municipal y estatal, acusados de supuestos desvíos en el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche por dos millones 600 mil pesos, durante la administración del alcalde suplente, Paul Arce Ontivero, hoy diputado local de Movimiento Ciudadano.

Entre tanto, el juzgador sujetó a medida cautelar anticipada diferente a la prisión preventiva al ex jefe de Departamento del Smapac, Cristián “N” y a Jimmy “N” ex secretario Técnico de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Layda Sansores San Román. Es decir, continuarán su proceso en libertad, aunque no pueden salir del estado, y se les prohibió acercarse al director del Smapac, Máximo Segovia Ramírez, a las instalaciones de la Secretaría de Auditoría, y al Smapac.

El próximo martes, el juez de Control determinará si los sujeta a investigación judicial, es decir si los vincula a proceso y en caso de hacerlo, ambos podrían enfrentar los cargos en libertad.

Cristián “N” también está señalado en otra carpeta de investigación ante los presuntos pagos simulados a la Comisión Federal de Electricidad desviando presuntamente recursos del Smapac a cuentas particulares por un monto de 27 millones de pesos, investigaciones por las que hay tres ex funcionarios municipales vinculados a proceso.