Anuncian Semana Eucarística

Ante tanta violencia, robos y pleitos es indispensable que sepamos que como sociedad no nos vamos a transformar con likes, deseos o críticas, porque la paz se edifica con trabajo, con base en lo que somos y hacemos, dijo José Francisco Verdejo Aguilera, vocero del Decanato Carmen, al anunciar la Semana Eucarística, en la que realizarán una procesión para pedirle a Dios en oración por la paz que el pueblo de Carmen necesita.

En rueda de prensa, acompañado del sacerdote Juan Pablo Valadez Zavala, Verdejo Aguilera aseguró que la violencia es el resultado de la falta de acción de toda una sociedad, ya que parte de un tema de familia, pero se recrudece con la apatía de los gobiernos en poner manos a la obra en un asunto que afecta a todos los que viven en la Isla.

“Basta con que solamente entres a redes sociales o algún otro medio de comunicación y se escurra la sangre de tanta violencia, pleitos, robos, tantas cosas que están pasando en nuestra Isla, es momento para decir, basta, vamos a pedirle al Señor de rodillas, al Príncipe de la Paz, que en la eucaristía, que es el centro de nuestra vida cristiana, transforme los corazones porque sí se puede”.

Además, hay que tener claro que la sociedad no se transforma con deseos, likes o críticas, se edifica poniéndonos a trabajar todos desde lo que somos y hacemos”, sostuvo.

La Semana Eucarística tiene como objetivo elevar oraciones para pedir por la paz de la Isla. “Seas católico o no debes unirte para pedirle a nuestro Señor por esa tranquilidad que necesitamos”.

Iniciará el domingo 3 de septiembre en el horario más concurrido de cada una de las 15 parroquias de Carmen. Entre las actividades está el retiro-conferencia el martes con el ponente Jesús Ricardo Castañón, quien hablará sobre testimonios en el Teatro Carmelita, a partir de las cuatro y media de la tarde.

La procesión será el viernes y arrancará a las 4:30 de la tarde desde el Parque Caminero.

