ANTONIO JIMÉNEZ ABSORBE CASOS QUE NO PUEDE RESOLVER: ARMENTÍA

MOCI NUNCA HA QUERIDO POLITIZAR EL CASO DE LOS EXPOLICÍAS

El coordinador parlamentario Pedro Armentía López señaló que el presidente del Congreso, Antonio Jiménez Gutiérrez, no debe asumir compromisos que no puede cumplir, como el caso de los expolicías, y lo acusó de emitir comentarios fuera de lugar. Aclaró que Movimiento Ciudadano (MOCI) nunca ha querido politizar el tema y enfatizó que las soluciones laborales se logran con la ley y escuchando a los extrabajadores, no mediante plantones.

Armentía criticó la falta de respuesta a los expolicías y sugirió que el Congreso debe analizar si la Secretaría de Seguridad cuenta con los recursos necesarios para las liquidaciones pendientes. Reiteró que los diputados no están facultados para crear conceptos de liquidación de adeudos, aunque el Gobierno del Estado sí podría otorgar aportaciones extraordinarias. Además, subrayó que la responsabilidad del manejo de egresos recae en los Cabildos, no en los legisladores.

Respecto a las leyes fiscales, Armentía López indicó que no habrá nuevos impuestos cedulares ni aumentos en valores catastrales como afirmó el alcalde de Carmen. Sin embargo, criticó que, mientras se reducen recursos en salud y economía, se incrementó el gasto en Comunicación Social en 53 millones de pesos, supuestamente para promover el Tren Ligero, cuestionando si realmente se destinarán esos recursos a dicho propósito.

